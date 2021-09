AA Gent schiet pas wakker na correcties van Vanhaezebrouck

Een uur lang bereikte AA Gent tegen Cercle Brugge de bodem, met voetbal zonder schwung en ideeën. Er was maar één verzachtende omstandigheid: Hein Vanhaezebrouck moet bijna tien spelers missen. Zo speelde de Gentse coach met een onuitgegeven elftal uit, met voorin Mboyo en Bayo. Bayo trapte een bal van dichtbij op de lat, maar verder bakten die twee er helemaal niets van. Mboyo werd bij de rust al naar de kant gehaald, Bayo een kwartiertje later.

“Neen, het was niet goed”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Maar ze zijn niet gesteund door de rest, want eigenlijk was heel het elftal onder niveau. We waren quasi onbestaand. Begin er dan maar aan, als twee spitsen die voor de eerste keer mogen aantreden. Ze hadden het moeilijk, maar we mogen ze niet veroordelen. Ze beseffen dat ze meer moeten brengen, zowel bij het druk zetten als in balbezit. Maar het zou niet correct zijn om hen af te schrijven.”

Dat Gent voor de rust nergens was, lag effectief niet alleen aan hen. De domme manier waarop Opéri Cercle een strafschop bezorgde, tartte alle verbeelding. Bij de rust telde AA Gent 47 procent balbezit. Onwaarschijnlijk voor een team dat normaal gezien altijd probeert te voetballen. Enkel Tsjakvetadze haalde de norm. Op zich ook al onwaarschijnlijk, voor een speler die twee jaar blessureleed achter de rug heeft en pas aan zijn tweede basisplaats toe was.

“Het gaat crescendo met Giorgi”, ziet Vanhaezebrouck. “Ik vond hem in Anderlecht al beter dan bij zijn invalbeurt in Kortrijk. Hij is nog altijd niet in staat om negentig minuten te spelen. Hij zat ook niet helemaal fris, maar hij is wel gegroeid.” Tsjakvetadze zorgde met een voorzet voor onrust in de Cercle-defensie waaruit de gelijkmaker van De Sart voortvloeide. Met veel gevoel schilderde hij de bal later op het hoofd van Lemajic, die de 2-1 binnenkopte.



“Giorgi heeft van de beste voeten van heel mijn kern”, weet Vanhaezebrouck. “Hij is stapsgewijs gekomen, op het juiste moment. En nu wordt hij belangrijk. Zijn niveau zal nog omhoog gaan. Hij gaat fysiek nog sterker worden, waardoor hij nog meer zijn acties zal kunnen maken. Giorgi heeft tijd nodig, ik gun hem dat ook. Maar ik denk dat hij vandaag geen drie ballen verloren heeft. Als je dat vergelijkt met wat anderen gedaan hebben, is het een opluchting om te zien dat je toch iemand hebt die de bal kan bijhouden en er iets nuttig mee kan doen.”

Het tij keerde pas toen Vanhaezebrouck na een uur met drie wissels corrigeerde. Malede bracht weinig bij, maar Owusu zorgde net als de bij de rust ingevallen Bezus voor meer pit in het elftal en Lemajic was uiteindelijk beslissend. Opvallend daarbij: het ging beter lopen nadat aanvoerder Sven Kums naar de kant gehaald werd. “Het is niet aangenaam om dat vast te stellen”, aldus Vanhaezebrouck, die in 2015 met Kums kampioen werd. “Niet voor mij en zeker niet voor hem. We gaan dat moeten bekijken.”

Uiteindelijk pakte Gent drie punten waarmee het toch een beetje aansluiting krijgt. “Dit is de eerste keer dat wij een wedstrijd winnen waarin wij echt niet goed waren, maar een prestatie als deze wil ik niet graag opnieuw zien”, zegt Vanhaezebrouck. “Er gaan dingen moeten veranderen, maar we zitten ook met veel blessures. Op dit moment is het harken, ik hoop dat we tegen donderdag wat mensen kunnen recupereren. Vandaag was het een beetje Houdini.”