AA Gent rekent op thuispubliek tegen Poolse Pogon

Het goede begin van het seizoen zorgt voor enthousiasme in Gent, al is Hein Vanhaezebrouck op zijn hoede. “We blijven met de voeten op de grond. We hebben ook nog niet de sterkste tegenstanders gehad. Maar goed, liever zo dan beginnen met nederlagen.”

Pogon Szczecin is alvast een zwaardere tegenstander dan de Slovaken van Zilina, meende Vanhaezebrouck. “De Poolse eerste klasse is hoger aangeschreven dan de Slovaakse.” Zowel individueel als in de combinatie ziet hij gevaar bij de Polen. “Zeker daar, met 20.000 fans die achter hun ploeg staan. Dat zal een helse sfeer zijn, dus ik hoop dat er bij ons veel meer volk zal komen dan bij de eerste wedstrijd in Europa.”

De coach van AA Gent kwam ook met slecht nieuws, want Núrio Fortuna is enkele weken out met een spierscheurtje. “Dat betekent dat er weer een speler minder is in onze kleine kern.”

Middenvelder Julien De Sart schoof aan voor de persconferentie. Bij hem was er geen stress te bespeuren en zelf is hij niks gaan opzoeken over de tegenstander. “Ik ga ervan uit dat de coach en staf ons alles hebben verteld, zoals bij alle wedstrijden. We zijn even goed voorbereid voor Pogon als voor Kortrijk. We zijn klaar.”

Gisteren maakte AA Gent nog de komst van Noah Fadiga bekend. De 23-jarige speler heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend. Fadiga gaf vorige maand aan met hartproblemen te kampen. Na onderzoeken bij cardioloog Pedro Brugada kreeg hij groen licht om zijn carrière voort te zetten.

AA Gent - Pogon Szczecin om 20 uur