AA Gent plaatst zich ondanks verlies tegen Valerenga voor volgende voorronde Conference League

AA Gent maakte een bijzonder moeilijke eerste helft door in Oslo. De Noren voelden zich duidelijk een pak meer in hun sas op hun eigen kunstgras dan vorige week in de Ghelamco Arena, waar Gent moeiteloos met 4-0 afstand nam. Hein Vanhaezebrouck roteerde flink en voerde liefst zes wissels door in het team dat zondag met 2-1 verloor in Sint-Truiden. Opmerkelijk was dat Roef Bolat verving in doel, maar vooral ook dat Laurent Depoitre zijn eerste speelminuten kreeg. ‘Lolo’ werd tijdens de voorbereiding afgeremd door een blessure, hij worstelde duidelijk nog met zichzelf en een gebrek aan matchritme. Bij de rust werd hij alweer naar de kant gehaald voor Bayo.

Nog opmerkelijk: Castro-Montes speelde als centrale man achter de diepe spits, in een 4-2-3-1 veldbezetting. Onder meer Ngadeu en Bruno kregen rust, De Sart kwam Odjidja na de pauze vervangen.

De Buffalo’s werden in de eerste helft afgetroefd in duelkracht. Valerenga voetbalde met veel inzet en enthoesiasme, de Noren waren zowat eerst op elke tweede bal. Al vroeg verwerkte Okumu - die overigens tot de beteren behoorde - een schot van Sahraoui op de doellijn tegen de eigen netten. Roef voorkwam dat Björdal er 2-0 van maakte.

Na 20 minuten afzien stelde AA Gent daar eindelijk iets tegenover. Tissoudali slalomde knap door de Noorse defensie, maar doelman Haug hield hem nog met een kattenreflex van de gelijkmaker. Maar Valerenga bleef komen. Nation miste voor open doel, Okumu voorkwam een quas-zekere goal van Jatta. Samoise reageerde voor de rust nog met een vluchtschot vanop 25 meter, dat door Haug in hoekschop werd verwerkt.

Een verder bleke Bayo zorgde meteen na de rust al meteen voor meer dreiging, maar doelman Haug voorkwam de gelijkmaker. In de rebound konden Castro-Montes en Nurio ook niet afwerken. Aan de overkant haalde Björdal weer uit, maar Roef liet zich niet verschalken. De Noren raakten stilaan uitgeraasd, Gent bracht meer evenwicht in de partij. Toch kon Näsberg Roef in de slotfase een tweede keer verschalken.

De kwalificatie voor de derde voorronde van de Conference League kwam in Oslo nooit in gedrang, maar AA Gent slikte wel een nederlaag die Hein Vanhaezebrouck absoluut had willen vermijden. Eén ding is zeker: de Buffalo’s zullen hun niveau de volgende weken behoorlijk moeten opkrikken.