AA Gent pakt zes op zes in Conference League na eenvoudige zege tegen Famagusta

AA Gent begon degelijk en nam de match meteen in handen. Lemajic kapte zich na goed vijf minuten goed vrij en vond Tissoudali, maar de aanval liep spaak in de zestien van de tegenstander. Een voorzet van Núrio viel via Korrea bijna in doel en even later vond Tissoudali Bezus, maar die knalde op Tzur.

AA Gent had het overwicht en kreeg heel wat halve kansen, maar de Cyprioten gooiden zich als bezetenen voor de bal. Ook bezeten waren de Cypriotische fans. Zij gingen er meteen voor en waren ook beter gemanierd dan de Duitse supporters die diezelfde avond vanuit Frankfurt naar Antwerpen trokken om er een café kort en klein te slaan.

Tissoudali zorgde uiteindelijk voor de opening. Hij slingerde zich voorbij drie man en knalde het leer via de vierde tegen de touwen. Een prachtgoal van de dribbelkont. AA Gent ging tot de rust op dat elan door. Na een goede actie van Kums kwam de bal voor doel, maar de doelman tikte het leer nog aan. De kopbal van Lemajic stierf op het dak van het doel.

AA Gent begon wat slapper aan de tweede helft en kreeg na tien minuten al een stevige waarschuwing. Bolat moest een kopbal van Arajuuri pareren, de ingevallen Deletic kopte de rebound over doel.

Aan de overkant kreeg Owusu een uitstekende mogelijkheid, maar hij knalde op de doelman. Daarna was het opnieuw wachten op wat kansen tot de ingevallen Odjidja een kwartier voor tijd een vrije trap naar de linkerhoek krulde. De bal ging rakelings naast. De ingevallen Depoitre kreeg nog twee goeie kopkansen, maar besloot twee keer over. Even later kwam de gemoedsrust er dan toch. Tissoudali vond Kums in de zestien en die krulde mooi in de verste hoek. AA Gent begint deze campagne met een zes op zes tegen de twee kleinere broertjes.

