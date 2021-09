AA Gent ontkent berichten over mogelijke overname

De Tijd suggereert dat er al contacten over een overname zijn geweest. De Witte ontkent niet dat er aan de toekomst gedacht wordt: “Dat zie ik als mijn plicht. Maar tussen dat en concrete gesprekken over een overname, liggen er vele kilometers”, aldus de voorzitter van AA Gent. “Als je vraagt naar concrete overnamegesprekken, dan zeg ik 0,0.”

Ook vdk bank reageert: “Om heel duidelijk te zijn: voor vdk bank, als hoofdsponsor van AA Gent, is het vanzelfsprekend dat de club nooit verkocht wordt. Niet nu, en ook niet later. De club is geen koopwaar, het is erfgoed ten goede van de supporters en de Gentenaars. Zowel Stad Gent als vdk bank hebben de club steeds gesteund vanuit dat perspectief. Wij zullen dus nooit een verkoop goedkeuren. Het coöperatief statuut met sociaal oogmerk is trouwens om die reden aangenomen en laat zo’n verkoop niet toe. Aan dat statuut houden we vast. Voetbal is meer dan geld.”