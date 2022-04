AA Gent onderhandelt deze week met Vanhaezebrouck: ‘We geraken er wel uit’

Ivan De Witte genoot intens van de Gentse bekerwinst. “Deze club heeft een bepaalde status gekregen, maar we maakten toch wel een moeilijke periode mee”, haalt hij aan. “Deze bekerwinst is een beetje symbolisch: we are back. Het heeft gevolgen op financieel en Europees niveau, maar op dit moment speelt vooral de reputatie van de club. Daarom voel ik mij bijzonder opgelucht.”

De Witte maakt er geen geheim van dat hij wil doorgaan met Hein Vanhaezebrouck, van wie het contract afloopt. Met de vraag om duidelijkheid zet de coach wat druk op de onderhandelingen. Dat is niet onbegrijpelijk, gezien de financiële toestand van de club. De coronajaren hebben een behoorlijke impact gehad op het businessmodel van AA Gent.

Lege Ghelamco

De pijlers waarop AA Gent teert zijn op één hand te tellen: sponsoring, tv-inkomsten, transfers, Europees voetbal en de Ghelamco Arena. Zonder publiek viel een gigantische bron van inkomsten weg. Manager Michel Louwagie berekende al dat corona 25 miljoen euro heeft gekost.

Paul Gheysens bracht de voorbije drie jaar 81 miljoen euro aan kapitaal in bij Antwerp, Marc Coucke pompte over dezelfde periode 61 miljoen in Anderlecht. AA Gent heeft geen investeerder die even bijpast wanneer het wat moeilijker gaat.

De Buffalo’s wisten het verlies op hun laatste jaarrekening te beperken tot 2,3 miljoen euro, met dank aan de transfer van Jonathan David naar Lille (32 miljoen). Ook voor de volgende jaarrekening zijn de Buffalo’s ingedekt, met de transfers van Roman Jaremtsjoek (17 miljoen) en Niklas Dorsch (7 miljoen).

Tarik Tissoudali vraagt een verbeterd contract bij AA Gent. Beeld BELGA

Het betekent wel dat AA Gent op zijn centen moet letten. Dat had onder meer tot gevolg dat Vanhaezebrouck tijdens de winter de komst van Hugo Cuypers zag afketsen. De spits van KV Mechelen moest tussen de 4 en 5 miljoen euro kosten. Dat geld was er niet. Als Vanhaezebrouck nu naar de sportieve toekomstvisie van de Buffalo’s vraagt, is dat omdat hij deze zomer wél wil bouwen aan de ploeg.

Dat betekent in de eerste plaats: behouden wat goed is. Tarik Tissoudali bijvoorbeeld, die nog slechts één jaar contract heeft en meer financiële waardering wil. Of Jordan Torunarigha, die zonder aankoopoptie wordt geleend van Hertha Berlijn.

“Er is deze week een diepgaand gesprek met Vanhaezebrouck gepland”, zegt De Witte. “De match tussen AA Gent en Vanhaezebrouck is groot. Ik weet dat er nog andere zaken spelen. Naast de toekomstvisie is er ook het financiële aspect van een overeenkomst. Maar mijn intuïtie zegt mij dat we er wel uit zullen geraken.”

Leemtes opvullen

Feit is dat de bekerwinst AA Gent meer ademruimte geeft. De voorbije Conference League-campagne bracht al 6,3 miljoen euro binnen, het perspectief van de Europa League kan de club tot het einde van dit jaar 8 miljoen aan inkomsten bezorgen. “Gent leeft op eigen middelen, maar de zuurstof van deze club is niet op”, verzekert De Witte.

“We willen een huis bouwen voor de toekomst en Vanhaezebrouck wil daarbij mee aan de tekentafel zitten”, weet De Witte. “We weten welke leemtes we in deze spelersgroep nog kunnen invullen. Ook daar zullen we het met hem uiteraard over hebben. Het kan dat we over een week zeggen: het gaat niet lukken. Maar mijn overtuiging is dat we eruit geraken.”

Onder zijn voorzitterschap ontwikkelde AA Gent zich als een topclub, maar De Witte is niet vergeten hoe de Buffalo’s 22 jaar geleden met een schuld van 23 miljoen euro aan de rand van de afgrond stonden. Onbezonnen risico’s zijn dan ook niet aan hem besteed.