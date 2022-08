AA Gent (of zeggen we beter UZ Gent?) mag met vijf op negen best tevreden zijn

De eerste overwinning van het seizoen is een feit. Tegen Westerlo zetten de Buffalo’s een scheve situatie recht: van 0-1 naar 2-1. Marreh maakte zijn flater van bij het openingsdoelpunt goed, Cuypers scoorde vanaf de stip. Swingend voetbal kreeg de Ghelamco Arena niet te zien. Niet onlogisch, de halve ploeg ligt in de lappenmand. Gisteren viel Hjulsager uit, Kums en Samoise moesten eveneens met hinder naar de kant.

“Ik ben tevreden met de drie punten. Dat is het gevoel dat overheerst”, zei Hein Vanhaezebrouck. “Anderzijds blijft het toch ongelooflijk tegenzitten. Owusu kreeg op training een bal slecht op zijn voet en scheurde zijn ligamenten, hij is een tijdje out. Nu moest ook Hjulsager naar de kant met last aan de achillespees, al lijkt dat nog mee te vallen. Hoe dan ook, we zitten in de hoek waar de klappen vallen.”

Als één iemand lof verdiende, dan wel Sven Kums. Hij speelde met een inspuiting in zijn rechtervoet, maar dat viel er amper aan te zien. Hij was gisteren de patron op het veld. “Kums heeft gespeeld met een voet die er nog paars-blauw uitzag”, vertelde Vanhaezebrouck. “Toch heeft hij zich volledig gegeven. Chapeau.”

“Ik ben doorgegaan zolang ik kon”, knikte Kums, die in de slotfase naar de kant moest. “Eerlijk? Zonder al de geblesseerden was ik waarschijnlijk niet gestart. De kern is op dit moment heel klein en dat weegt op de ploeg. We missen veel belangrijke en ervaren spelers. Het voetbal was niet goed, maar in deze omstandigheden zijn de drie punten het enige wat telt. Met vijf op negen kunnen we al bij al tevreden zijn. Het is ook een pluspunt dat de jonge gasten het goed hebben gedaan. Dat is bemoedigend voor de toekomst.”

Gretige youngsters

Die jonge gasten waren Malick Fofana (17) en Ibrahim Salah (20). De ene startte in de basis als vervanger van Tarik Tissoudali, de andere viel na een halfuur in voor de geblesseerde Hjulsager en vierde zo zijn profdebuut. Fofana nam verantwoordelijkheid. Doelgevaar creëren lukte echter te weinig. Salah liet zich dan weer opmerken met enkele flukse dribbels en veel inzet.

“Onze beloftecoach (Emilio Ferrera, ABD) zal vloeken”, grijnsde Vanhaezebrouck. “Fofana en Salah zullen de komende periode niet bij Jong AA Gent spelen in eerste amateur. Ze hebben complexloos gespeeld. Dat is het belangrijkste wanneer je als youngster debuteert. Vanaf nu moeten ze stapsgewijs beter worden. Zij krijgen vroeger dan verwacht speelkansen.”

Maar, benadrukte Vanhaezebrouck: “We moeten vooral hopen dat spelers zo snel mogelijk opnieuw fit geraken. Er komt een drukke periode aan. In dat opzicht moet er nog versterking komen, anders geraken we er niet.”