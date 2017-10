AA Gent: nieuwe coach, nieuw elan

De voorzitter glunderde, zijn spelers straalden en de fans riepen zijn naam. Yves Vanderhaeghe bezorgde Gent niet alleen meteen een eerste thuiszege, er gaat sinds kort ook een zucht van verlichting door de club.

"Eén uur, het nieuws. In het voetbal heeft Yves Vanderhaeghe zijn debuut als coach van AA Gent niet gemist. Gent won met 2-0 van Waasland-Beveren, dankzij twee doelpunten van Kalu."

Een gelukzalige glimlach verschijnt op het gezicht van Vanderhaeghe, op de terugweg naar zijn woonplaats in Roeselare. U moet weten dat Yves de voorbije week wat nerveus heeft rondgelopen. T1 zijn in de Ghelamco Arena is nog iets anders dan aan de kust of in Kortrijk. Zeker in zo'n veelbewogen periode. Gent had dit seizoen nog niet gewonnen op eigen veld, Vanderhaeghe zelfs nergens (1 op 21 bij KV Oostende). Dan is de druk automatisch hoog.