AA Gent moet winnen in Conference League om Europees te overleven

“Ik ben de grootste optimist die er is”, opende Hein Vanhaezebrouck zijn persconferentie. En dat is nodig, gezien het blessureleed waar AA Gent mee te kampen krijgt. De Buffalo’s missen zeven spelers: Torunarigha, Hanche-Olsen, Tissoudali, Castro-Montes, De Sart, Lemajic en Owusu.

“Maar dat is geen excuus”, aldus Vanhaezebrouck. “De selectie die hier is, is sterk en ervaren genoeg om een resultaat te halen.”

Tegen Shamrock Rovers doet AA Gent er maar beter aan te winnen. Al volstaat het om minstens even goed te doen als Molde (tegen Djurgarden) om volgende week in de Ghelamco een ‘finale’ af te dwingen.

“Kijk, wij hebben iets recht te zetten in Europa”, stelt Vanhaezebrouck. “Ik wil deze campagne absoluut niet als derde eindigen.”

Gezien de matige resultaten én de blessurelast lijkt AA Gent zich krampachtig richting de WK-break te slepen. “In Europa is het overleven voor ons. We hebben geen marge meer, omdat we niet efficiënt genoeg waren in de voorbije wedstrijden. In de competitie staan we er nog redelijk voor als je rekening houdt met de problemen die we gekend hebben. Ik hoop na het WK een stevigere kern te hebben, aangezien er jongens terug topfit gaan zijn en we misschien nog versterking gaan halen. Dan kan je nog iets rechtzetten.”

Maar eerst dus dat cruciale duel tegen Shamrock Rovers. “We moeten gewoon winnen", was Sven Kums duidelijk. “We beseffen welk belang deze wedstrijd heeft.” (ABD)