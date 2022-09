AA Gent krijgt fans moeizaam naar de Ghelamco Arena: ‘Het is bedroevend’

Duizend ‘Rovers’ in de Ghelamco Arena vanavond. Maar hoeveel Buffalo’s? Zowel in Europa als in de competitie krijgt AA Gent zijn fans moeizaam naar het stadion. Met het laagste aantal abonnees sinds het eerste jaar in de Ghelamco. Een zoektocht naar de oorzaken.

Hein Vanhaezebrouck, begin deze maand tijdens een persconferentie: “Er was een periode waarin tegenstanders schrik hadden om naar Gent af te reizen. Thuis, met ons vol stadion, waren wij onklopbaar. Nu is geen van beiden het geval. Geen vol stadion, niet meer onklopbaar.”

Of het nu een Europese voorronde tegen Omonia Nicosia of topper tegen Antwerp was. Je kon er niet naast kijken: de talrijke lege zitjes in de Ghelamco Arena. In de voetbaltempel met een capaciteit van ruim 20.000 plaatsen trok het duel tegen de Great Old het hoogste toeschouwersaantal tot dusver dit seizoen: 13.246. Teleurstellend.

AA Gent klokte deze week af op 13.748 seizoensabonnementen. Het laagste cijfer sinds het eerste seizoen in de Ghelamco (13.702 in 2013-2014). En zeggen dat er in de topjaren bijna 18.000 abonnees waren en er zelfs luidop gedacht werd aan een uitbreiding van het stadion.

“Na de titel krijg je een boost. Maar daar is nooit een verlengstuk aan gebreid”, legt Filip Raes van de Supportersfederatie uit. “AA Gent was een hype die weer gaan liggen is.” En dan kwam er corona, waardoor de Buffalo’s in één klap bijna 2.000 abonnees verloren. Iets wat ze nog niet te boven zijn gekomen.

Beeld Photo News

Maar hoe komt het dat bekerwinnaar AA Gent niet sexy genoeg blijkt? “De energiecrisis is de voornaamste reden”, vertelt Raes. “Mensen kijken meer dan ooit naar hun portefeuille. De verhoogde abonnementsprijzen hakken er ook op in.” Een all-in-abonnement voor dit seizoen kostte minstens 320 euro. Het duurste ooit. Maar in die prijs zijn de play-offs wel inbegrepen.

Haalt AA Gent play-off 1, dan is een abonnement 10 euro voordeliger dan voordien. Raes: “Op het einde van de rit kán je meer krijgen voor je geld, maar daar is geen zekerheid over. Dat doet twijfelen. Vooral de gezinnen haken af. Als je samen met je vrouw en twee kinderen een abonnement neemt, zit je snel aan duizend euro.”

De Gentse supporter staat er ook voor gekend kritisch te zijn. De club eindigde de voorbije jaren zo goed als altijd in de top vijf, met af ten toe een uitschieter. Dat blijkt vooralsnog niet genoeg om de vaste achterban te doen groeien. Dat AA Gent sportief veelal aarzelend - of soms gewoon slecht - uit de startblokken schoot tijdens de seizoenstart hielp ook niet.

Net als de bekritiseerde wedstrijduren. Zondagavondmatchen om 21 uur, bijvoorbeeld. Al werden die wel beperkt nadat AA Gent aan de alarmbel trok bij de Pro League.

Donderdag is het om 18u45 te doen tegen de Ierse recordkampioen Shamrock Rovers. Hoeveel Buffalo’s tekenen present?

OVERZICHT ABONNEES AA GENT 2013-14: 13.702 2014-15: 13.920 2015-16: 17.300 2016-17: 17.500 2017-18: 17.933 2018-19: 17.200 2019-20: 16.300 2020-21: 14.500 2021-22: 14.000 2022-23: 13.748