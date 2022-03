AA Gent heeft zijn lot in eigen handen: ‘We moeten echt winnen tegen Anderlecht’

Ngadeu, Kums, Núrio, Odjidja, Depoitre en Tissoudali mochten op het Kiel naast Vanhaezebrouck plaatsnemen op de bank. De coach van AA Gent gunde zijn sterkhouders rust met het oog op de komst van PAOK en Anderlecht. Donderdag staat tegen de Grieken de kwalificatie voor de kwartfinales van de Conference League op het spel, zondag bekampen de Buffalo’s Anderlecht in een rechtstreeks duel om een plaats in de Champions’ play-offs.

De Sart kopte voor de rust een voorzet van Castro-Montes binnen, Lemajic deed na de rust hetzelfde met een bal van Hjulsager. Kort voor rust leek Shankland op weg naar de gelijkmaker, maar Roef bleef attent en bezorgde zichzelf een vijfde clean sheet sinds hij begin februari in het Gentse doel kwam.

De uitblinker bij AA Gent was overigens Castro-Montes, die deze keer achter Lemajic speelde. “Depoitre was niet helemaal fit, Bezus was ziek, Malede was geblesseerd”, zei Vanhaezebrouck. “Het was zoeken en dan kom je altijd uit bij Castro-Montes, die perfect weet wat hij moet doen in die rol. Hij kan overal spelen, behalve in doel."

Covid en blessures

Op drie speeldagen voor het einde heeft AA Gent zijn lot in eigen handen met het oog op de Champions’ play-offs. “Het is jammer dat we in januari tegelijk geconfronteerd werden met de blessures van Odjidja en Depoitre, de Africa Cup en een paar covidgevallen”, haalde Vanhaezebrouck aan. “Anders hadden we nu misschien al vijf of zes punten meer gehad. Dan was er misschien geen sprake meer van in de problemen kúnnen komen. Nu is het alles of niets. Het is achtervolgen en geen steken meer laten vallen. We hebben nu zes wedstrijden op rij gewonnen en we staan er nog niet bij.”

Bij een zege zondag in de Ghelamco Arena komt AA Gent voor Anderlecht in de stand. Vanhaezebrouck. “We hebben geen marge. Zij kunnen nog een gelijkspel spelen, wij moeten absoluut winnen. En dan moeten we dat daarna ook doen tegen Cercle Brugge, voor mij een van de moeilijkste ploegen, en OH Leuven.” Voor een ploeg die na tien speeldagen pas veertiende stond, lijkt dat er nog wel bij te kunnen.