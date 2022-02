AA Gent en Club Brugge onder druk: slag om Vlaanderen in de Ghelamco Arena

De Slag om Vlaanderen, part one. Heenmatchen spreken door de bank minder tot de verbeelding dan hun vervolg, laat staan als je vier weken moet wachten op de return. “Die formule was mij niet bekend”, grijnsde Club-coach Alfred Schreuder. En toch is AA Gent-Club Brugge een match waar we allemaal samen goed voor gaan zitten. Een eerste keer dit seizoen gaat het op Belgische bodem echt om de knikkers. Want laat ons wel wezen: als de topaffiche in de Croky Cup vanavond al in een beslissende plooi valt, dan zijn de gevolgen voor de verliezer niet min.

Club-coach Alfred Schreuder. Beeld BELGA

Philippe Clement had eind november vóór het tweeluik tegen Genk het mes op de keel. Toen was vooral de bekermatch — anders dan nu viel die ná het onderonsje in de competitie — van primair belang. Om maar te duiden hoe belangrijk die Croky Cup is voor een club die al langer geen vrede meer neemt met enkel een landstitel. Zeker nu Europa ver achter Club ligt en kampioen worden plots weer een echte klus blijkt, kan Alfred Schreuder zich geen uitschakeling permitteren. “We willen alles winnen wat er nog te winnen valt”, klonk het. “De eerste dubbel sinds ’96? Zou ik voor tekenen.” (grijnst)

‘Oké’

Het tweeluik tegen AA Gent deze week zal hoe dan ook richtinggevend zijn. Club voetbalt in de laatste dertig meter aanzienlijk beter. Tot dusver was het sinds de intrede van de Nederlander alles samen evenwel ook maar ‘oké’. Niet meer. Dat je diep in het seizoen bij elke match van Club nog steeds het gevoel hebt dat het goed mis kan gaan, zegt veel.

Ook de partij in Gent wordt weer een ontdekkingstocht. Deze keer zonder Mechele en Balanta, maar opnieuw met Mata. Skov Olsen krijgen we volgens Schreuder sowieso te zien: “Daar ga ik wel van uit, ja.” Hoe doet Vormer het op de zes tegen een aanvallend ingestelde topploeg? Welke dag kent Nsoki? Etaleert De Ketelaere andermaal zijn wereldklasse? En zien we de Dost van tegen Union of die van in de drie andere wedstrijden? Het zal ook Schreuder benieuwen.

6-1

Tweeënhalf uur voor Schreuders perspraatje ging ook Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck achter de microfoon zitten. Met de houding van een eloquent politicus boog hij zich over de eigenaarsstructuur van onze Belgische profclubs, de gevolgen van de pandemie, financial fair play en de mondialisering van het voetbal.

Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck. Beeld BELGA

De T1 van de Buffalo’s was in vorm na een januarimaand waarin AA Gent het vooral qua puntentotaal simpelweg niet goed heeft gedaan. “Alles is nog mogelijk, al wordt het moeilijk om play-off 1 te halen”, luidde de conclusie. “Maar we zitten in de halve finales van de beker, we gaan daar vol voor.”

Het tegendeel zou verbazen. Want hoe je het draait of keert, ook voor AA Gent is die beker van cruciaal belang. Wellicht om het seizoen te redden — neem het klassement er gerust even bij. Een eventuele kwartfinale in de Conference League, wie zou zich dat nog herinneren over tien jaar? Vanhaezebrouck en Gent kunnen zich optrekken aan de 6-1 in augustus. En aan de terugkeer van Odjidja in de basiself en Tissoudali in de wedstrijdkern. Dat biedt toch al meer opties dan Lemajic — al zouden zes of zeven Belgische ploegen die volgens Vanhaezebrouck meteen binnenhalen mocht-ie beschikbaar zijn.

Anyway, AA Gent-Club Brugge wordt er eentje op het scherpst van de snee. Money time.