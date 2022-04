AA Gent doet met draw bij Cercle slechte zaak in strijd om Champions’ play-offs

Het duel in Jan Breydel begon met een indrukwekkend eerbetoon aan Miguel Van Damme, de doelman van Cercle die deze week overleed na een jarenlange strijd tegen leukemie. Kinderen en jeugdspelers vormden in de middencirkel zijn rugnummer 16 terwijl de Cercle-spelers een grote foto van de doelman het veld opdroegen en samen met hun Gentse collega’s minutenlang in een cirkel applaudisseerden.

Eens scheidsrechter Laforge de match op gang had gefloten, was er meteen vuurwerk op het veld. Tarik Tissoudali zette Gent na amper drie minuten op voorsprong na samenspel met Castro-Montes, Cercle maakte vrijwel onmiddellijk gelijk langs Thibo Somers. Hij trapte de 1-1 binnen na een hoekschop.

Na die spectaculaire openingsfase waren er vooral veel duels maar toch viel er ook nog een goal. Laurent Depoitre rondde op het half uur voorbereidend werk van aanvoerder Odjidja en Tissoudali af.

Een zelfde spelbeeld in de tweede helft, waarin Gent de geblesseerde Odjidja moest missen. Felle duels en veel spelonderbrekingen, Laforge telde uiteindelijk liefst negen minuten bij, maar er werd ook gescoord. In de 81ste minuut maakte Somers, na een snelle omschakeling, zijn tweede van de namiddag en zadelde Gent zo op met duur puntenverlies. De bezoekers eindigden nog met tien na rood voor invaller Hjulsager.

In het klassement zakt Gent naar de vijfde plaats, na de afgetekende 4-0-overwinning van Anderlecht tegen Charleroi. Door de nederlaag is Antwerp zeker van de Champions’ play-offs want Gent kan het stamnummer 1, bij een gelijke stand, niet meer voorbij op basis van de gewonnen matchen (19 tegen 17).