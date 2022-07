90.000 fans zien zondag droomfinale tussen Engeland en Duitsland

Het Duitse elftal van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg rekende woensdag in de halve eindstrijd in Milton Keynes af met Frankrijk (2-1). In de groepsfase was Frankrijk nog te sterk voor de Red Flames.

De Duitse spits Alexandra Popp reageerde uitgelaten op de finaleplaats. “Eerlijk gezegd kan ik het bijna niet onder woorden brengen. We hebben weer een geweldige wedstrijd gespeeld”, zei Popp, die twee keer scoorde. “We zijn zo ongelooflijk blij. We staan zondag voor 90.000 mensen op Wembley tegenover Engeland. Iets mooiers kan ik niet bedenken.”

Franse onmacht

Frankrijk creëerde in de kwartfinale tegen Oranje nog kans op kans. Tegen Duitsland moest de ploeg het spel voor rust vooral aan de tegenstander laten. Popp scoorde in de veertigste minuut voor het eerst. De aanvalster kwam na een voorzet vanaf rechts van Svenja Huth voor haar directe tegenstander en schoot hard en hoog raak (1-0).

Frankrijk had tot dan toe weinig laten zien, maar kwam kort voor rust toch langszij. Kadidiatou Diani schoot uit de draai via de paal en de rug van doelvrouw Merle Frohms raak (1-1). Popp werd matchwinner door in de 76ste minuut raak te koppen. De voorzet was wederom van Huth. Een Frans slotoffensief leverde niets meer op.

Bondscoach Voss-Tecklenburg zei trots te zijn op haar ploeg. “Het is verdiend, we hebben er zo hard voor gewerkt. We zijn tijdens dit toernooi naar elkaar gegroeid en een hecht team geworden. We hebben alles voor elkaar over. Engeland-Duitsland is een klassieker. Dit wordt een ongelooflijke finale, een voetbalfeest.”