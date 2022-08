87.192 toeschouwers zien late winner van Engeland in EK-finale

De hoge inzet van de wedstrijd speelde beide ploegen duidelijk parten. In een gesloten eerste helft vielen er amper doelkansen te noteren. Duitsland kwam in minuut 27 het dichtst bij de 0-1 na een hoekschop, de Engelse doelvrouw Mary Hearps greep de bal in de kluts.

De invallers maakten zoals wel vaker op dit EK het verschil bij Engeland. Na een dieptepass van Keira Walsh liftte Ella Toone de bal na ruim een uur spelen mooi over Merle Frohms. Duitsland kwam via uitblinker Lina Magull nog langszij.

In de verlengingen slaagden de Duitsers er niet in een hoekschop te ontzetten. Chloe Kelly stond op de goede plek om de bal binnen te tikken en deed Wembley ontploffen. Zo kroonden de Engelsen zich na een prima toernooi, waarin ze onder meer topland Zweden uitschakelden, in eigen huis voor de eerste keer tot kampioen van Europa. Het is voor Engeland de eerste voetbalprijs sinds de wereldtitel van de mannen in 1966.

Meer volk dan in mannenfinale

Architect van het succes is Sarina Wiegman. Zij loodste de Nederlandse ploeg vijf jaar geleden al naar EK-winst en doet nu hetzelfde met Engeland. “Mijn geheim? Ik heb geen geheim, ik ben heel open”, zei ze. “Het zat in deze finale zo dicht bij elkaar. Maar wat maakt het allemaal uit, we zijn Europees kampioen."

De UEFA maakte tijdens de finale overigens bekend dat er 87.192 toeschouwers in het Londense stadion zaten. Dat is een record op een Europese eindronde. Ook bij de mannen zaten nog nooit zoveel toeschouwers in het stadion bij een EK-wedstrijd. Vorig jaar mochten bij de finale tussen Engeland en Italië ‘slechts’ 70.000 mensen naar binnen op Wembley vanwege de coronamaatregelen.