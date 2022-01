7 op 7: Wout van Aert triomfeert ondanks pech ook in Baal

Bekijk de reactie van Van Aert na de aankomst

Van Aert hoefde niet eens de beste start te nemen op en rond de Balenberg. De Belgische kampioen schoof rustig mee met drie andere grote namen - Pidcock, Iserbyt en Aerts - en liet hen in de eerste ronden het tempo bepalen. Vooral Aerts - leider in de X2O-trofee - maakte aanvankelijk een prima indruk, maar na een botsing met een houten omheining zagen ze hem nooit meer helemaal terug.

Bleven over: Eli Iserbyt en Tom Pidcock. Van Aert ging als een echte diesel te werk en kneep zijn collega’s langzaam maar zeker dood. Halfweg de vierde ronde achtte de Belgische kampioen zijn moment gekomen, eens de turbo onder stoom was. De zevende overwinning op rij leek een formaliteit te gaan worden, tot Van Aert in een afdaling plots ten val kwam. Nieuwe moed voor Pidcock (en Iserbyt), die Van Aert weer zagen rijden. Toen die laatste ook nog eens van schoenen moest wisselen in de materiaalzone, knalden Pidcock en Iserbyt hem voorbij.

De achtervolging diende ingezet. Van Aert vond snel zijn tweede adem en rekende Iserbyt - die vooral tijd wilde goedmaken op Aerts in het klassement - eenvoudig in. Pidcock daarentegen toonde zich een veel taaiere klant. De Brit had op een zeker moment een twintigtal seconden voorsprong en stak een hand uit naar de zege. Maar dat was buiten Van Aert gerekend. Na een heuse krachttoer rekende hij Pidcock opnieuw in.

Met z’n tweeën gingen ze de slotronde in, terwijl Iserbyt op karakter de kloof kleiner maakte. Spektakel op en rond de Balenberg. Maar uiteindelijk koos Van Aert toch weer zijn moment uit en ging hij op en over Pidcock - even uit de pedalen klikken was niet eens zo erg. Nummer zeven dan toch binnen, maar geen van de voorgaande moest Van Aert zo diep gaan zoeken.

“Het was spannend tot de laatste meters. En niet op de manier dat je het graag hebt”, reageerde Van Aert bij VTM Nieuws. “Die valpartij was mijn eigen fout, maar de kapotte schoen was wel ambetant. Wat er precies scheelde? De sluitingen op de buitenkant van mijn schoen waren afgebroken. In het gezelschap van Tom mocht ik niet te veel gebaren maken. Anders zou hij vol door gaan. Gelukkig had hij het niet in de gaten en kon ik snel probleemloos wisselen.”

Uiteindelijk pakte Van Aert wel zijn zevende overwinning op rij. “De ontlading was nu iets groter, omdat ik er tot het einde voor heb moeten knokken. Maar de vorige zeges waren ook stuk voor stuk mooi.”

Van Aert hoopt van 2022 een nieuw succesjaar te maken. “Sportief wil ik deze lijn doortrekken en een Monument winnen.” Een dilemma als afsluiter: de Ronde of het WK op de weg winnen? “Wereldkampioen worden. Al is het wel echt een moeilijke keuze”, knipoogde Van Aert.