677 kilometer in 101 uur, en dat zonder speciaal dieet: twee Belgen verpulveren wereldrecord Backyard Ultra

677,265 kilometer in precies 101 uur: dat fenomenale wereldrecord hebben Merijn Geerts (48) en Ivo Steyaert (52) geflikt tijdens de Backyard Ultra, een ploegenkampioenschap waar 37 landen aan deelnamen en waarin de Belgen zich de dappersten aller ultralopers toonden. Zotten? Twee doodgewone mannen met een job en kinderen, getuigen de partners.

Een beleggingsadviseur uit Oosterzele en een inspecteur van het Federaal Voedselagentschap uit Wilsele… Het klinkt als het begin van een mop met een cafébaas in een tappende bijrol. Hadden we het verhaal van Ivo Steyaert (52, de beleggingsadviseur) en Merijn Geerts (48, de inspecteur) twintig jaar geleden opgetekend, was die cafésetting niet eens zo gek geweest: tot zijn 30ste stak Ivo liever een sigaret op dan eender welke vorm van lichaamsbeweging en Merijn was een verdienstelijk snookerspeler tot hij zeven jaar geleden de geneugten van het lopen ontdekte.

Met negen minuten voorsprong op het tijdschema bereiken Ivo en Merijn voor de 100ste keer de finish. Beeld Jef Van Nooten

Beide heren hebben geschiedenis geschreven met een wereldrecord in de Backyard Ultra, een wedstrijd waarin 37 landen met telkens vijftien lopers het tegen elkaar opnemen in de eigen ‘achtertuin’, in ons land de Hoge Rielen in Kasterlee. Elk uur moeten de deelnemers een rondje van 6,7056 kilometer afleggen. Wie op tijd binnen is, kan de overgebleven tijd tot het volgende uur gebruiken voor verzorging, wat te eten of een powernap. Maar het volgende uur moeten ze wel klaar zijn voor de volgende rondje. De Verenigde Staten wonnen het landenklassement, maar 2 Belgen verpulverden het wereldrecord dat met 90 ronden al op naam stond van Merijn Geerts.

100 uur aan een stuk lopen? Waanzin toch? De laatste concurrent gaf er in rondje 86 al de brui aan. “Een normale mens pakt op 100 uur zijn valiezen, neemt het vliegtuig, gaat op citytrip, keert terug naar huis, laadt de valiezen uit en steekt de vuile was in de wasmachine. Dàt doet een normale mens op 100 uur”, verwoordde Frederique Van Cauwelaert, een van de organisatoren het uitzonderlijke van de operatie. En vooral: deze ultra-atleten zijn amateurs, hobbyisten met een job en een gezin.

“Merijn werkt als controleur bij het FAVV; hij neemt onder meer stalen in fabrieken. Om dit te doen heeft hij vakantie moeten nemen”, zegt zijn echtgenote Pipke. Tanja, de vrouw van Ivo beaamt: “Vorige week is Ivo nog de hele week gaan werken bij BNP Paribas en zaterdagmorgen zijn we naar Kasterlee afgezakt om op de middag aan de wedstrijd te beginnen. Hij heeft een hele week verlof genomen om te lopen en enkele dagen recupereren. Ik ook, trouwens.”

Merijn Geerts werd woensdagnacht 48 jaar en zijn entourage trakteerde hem op een taart met kaarsjes. Beeld rv

Meer dan 677 kilometer in vier dagen en vier uur: hoe doe je dat? “Geen idee hoeveel uur Ivo traint per week”, zegt Tanja. “Er is wel eens een dag dat hij niet sport, maar dat is toch eerder een uitzondering. Vaak trekt hij na het werk de loopschoenen aan om zijn hoofd vrij te maken, soms voor een kort toertje, soms voor een langere trail. Hij houdt trouwens ook van fietsen, zowel met de racefiets als de mountainbike. Dat doet hij om de algehele conditie op peil te houden.”

De trainingsuren van Merijn worden evenmin geturfd. “Merijn loopt graag in de regen, als het begint te druppelen, is-ie weg”, lacht Pipke. “Hij geniet vooral van het buitenzijn, het plezier maken met zijn vrienden. Voor hem moet het niet allemaal zo serieus te zijn, hij houdt van lachen en zeveren. Als voorbereiding op een wedstrijd houdt hij zich ook niet aan loopschema’s. In aanloop focust hij vooral op zijn eten. Hij denkt heel veel na, reflecteert en weet precies wat zijn lichaam wil. Jezelf goed verzorgen en luisteren naar je lichaam: dat is het belangrijkste om tot dergelijke prestaties te komen. De voorbije nacht werd hij 48 jaar en heeft een taart met kaarsjes uitgeblazen en ’s morgens heeft hij ook een spie naar binnengewerkt.”

Merijn neemt een minibreak: tien minuutjes en dan klaar voor de volgende ronde. Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

Wat eten atleten tijdens de wedstrijd? “De voorbije dagen heeft Merijn spek met eieren gegeten maar ook stoofvlees met puree. Eigenlijk gewoon normaal”, zegt Pipke. “ Ook boterhammen, al hebben we onze eigen choco en confituur mee zodat hij kan eten waar hij op dat moment zin in heeft. Want dat is toch een stukje van de puzzel: gewoon iets lekkers kunnen eten of drinken wanneer het past; die zaken moeten gewoon kloppen om tot zo’n prestatie te komen.”

“Ivo is eerder voorzichtig als het over eten gaat, omdat hij op zijn hoede is voor maagproblemen”, zegt Tanja. “Vandaag heeft hij spaghetti gegeten en gisteren kip met aardappelen en gestoofde wortelen. Tussendoor vaak ananas en appelsienen of boterhammen en pannenkoekjes met confituur. Er is ook soep, maar daar blijft hij af uit schrik dat het slecht zou vallen. Daarom eet hij ook geen zuivelproducten. Tijdens de wedstrijd eet hij toch vooral zaken waar hij zin in heeft. Telkens wanneer hij aan een nieuwe ronde begint, spreek ik met hem af en zet ik alles klaar. Als hij na bijvoorbeeld 46 minuten binnenkomt, legt hij zich soms neer voor een powernap en dan maak ik hem weer wakker, waarna hij iets eet en opnieuw zijn jas en rugzak aantrekt om op tijd te vertrekken voor de volgende ronde. Dat is mijn rol en de rest van de crew. Het moet functioneel en snel gaan.”

De 100 zijn binnen: santé! Beeld Jef Van Nooten

Die magische 100: daar was het beide heren om te doen en om 9 minuten voor 18 uur was de buit binnen, waarna Merijn zichzelf trakteerde op Jupiler uit het flesje. Fans hadden al T-shirts en beide heren zwaaiden trots met de Belgische vlag, waarna... rondje 101 werd ingezet en om 18.55 uur strompelden ze opnieuw over de finish. Waanzin? Jawel, maar o zo geweldig! Wat een wereldrecord!