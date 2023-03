500.000 euro basisloon plus 100.000 euro bonussen, toch blijkt de voetbalbond voor elke CEO een slangenkuil

Na het ontslag van Peter Bossaert rijzen heel wat vragen. Was zijn loon van 500.000 euro zo buitensporig? En wie heeft de kleine lettertjes in zijn contract niet gelezen?

Peter Bossaert verdiende 500.000 euro bij de KBVB. Wouter Vandenhaute factureerde als uitvoerend voorzitter van Anderlecht tussen de 400.000 en 500.000 euro per jaar. AA Gent-manager Michel Louwagie verdiende in vijftien jaar zo’n 7,5 miljoen. Dat gebeurde deels op basis van een vast loon, de rest was afhankelijk van de financiële resultaten van AA Gent.

Er is wel een verschil. De voetbalclubs hebben het doel winst te maken. De voetbalbond is een vzw. Overschotten vloeien onder meer terug naar de amateurs, de vrouwen en de arbitrage. Toch verdient de gemiddelde CEO van de bond goed zijn boterham. Steven Martens kreeg voor zijn ontslag in 2013 336.000 euro per jaar. Ook hij genoot van een bonussenstelsel. In de tussentijd zijn de lonen in het voetbal explosief gestegen.

In dat opzicht zijn de bedragen die Bossaert verdiende niet abnormaal. Al vinden ook insiders van de voetbalbond dat 500.000 euro basisloon plus 100.000 euro bonussen een brug te ver gaat. Volgens de laatst beschikbare cijfers boekte de bond in het seizoen 2020-2021 een omzet van 72,5 miljoen euro. Het gros daarvan was afkomstig van de resultaten van de Rode Duivels op het EK. De kwartfinale leverde toen 17 miljoen op.

In een jaar zonder groot toernooi ziet de bond zijn inkomsten een heel stuk dalen. In 2019 bedroeg de omzet 40 miljoen euro.

Afgezet tegenover de meeste sectoren in de maatschappij is die 500.000 euro een groot bedrag. Premier Alexander De Croo krijgt jaarlijks 249.600 euro. Hr-specialist Hudson berekende dat het gemiddelde loon van een CEO in België van bedrijven met meer dan duizend werknemers rond de 425.000 euro ligt.

Juridische dienst

Er is veel te doen over de bonus van 100.000 euro voor Bossaert. In zijn originele overeenkomst met de bond in 2018 stonden volgens onze informatie geen randvoorwaarden om die bonus binnen te halen op het einde van het jaar. Het uitvoerende comité moest die wel toekennen, wat zelden een probleem vormde.

In 2021 liet Bossaert zijn contract aanpassen. Volgens de juridische dienst volstond het om twee handtekeningen van bestuurders te verkrijgen om het goed te keuren. Onafhankelijke juridische experts bevestigen dat. Met één belangrijke nuance: volgens de procedures van de voetbalbond zelf is enkel de raad van bestuur bevoegd om het contract van de CEO te herzien. Dat is niet gebeurd. Enkel toenmalig voorzitter Robert Huygens en ondervoorzitter Michael Verschueren zetten hun handtekening. Bondsvoorzitter Paul Van den Bulck zag daarin de bevestiging dat Bossaert zijn raad van bestuur bewust in het ongewisse had gelaten.

Verschillende CEO’s van Belgische eersteklassers stellen dat het wel vaker gebeurt dat een bestuurder snel zijn krabbel zet onder een overeenkomst die eerst via het juridische departement is gepasseerd. Al hebben Huygens en Verschueren de kleine lettertjes wellicht niet aandachtig genoeg gelezen. In de praktijk moest Bossaert amper iets doen voor zijn bonus: zes keer een raad van bestuur bij elkaar roepen, een audit over goed bestuur laten doorvoeren, en de inkomsten van de UEFA en sponsoring moesten 15 miljoen euro bedragen.

Hervormingen

Bossaert kwam aan het roer na Operatie Zero en greep dat momentum aan om de voetbalbond grondig te hervormen. Voor zijn komst werd de bond bestuurd door clubleiders uit het profvoetbal – het was de periode waarin Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat de sterke mannen van de KBVB waren. Bossaert vond dat het management de bond moest leiden. De raad van bestuur, met vertegenwoordigers van de clubs, diende enkel om controle uit te voeren.

Dat model is de standaard in het gewone bedrijfsleven en werkte lang prima op de voetbalbond. Pas in het afgelopen jaar ontstond er wrevel. De raad van bestuur werd over verschillende beslissingen niet meer geïnformeerd, of het nu over de toekomst van Roberto Martínez ging, over de arbitrage of over zijn eigen verloning.

In het profvoetbal geldt een gouden regel: wie betaalt, bepaalt. Jaarlijks vloeien er miljoenen vanuit de profclubs naar de bond voor de arbitrage. Een deel van het budget dat voorbestemd was voor de Pro League mocht Bossaert gebruiken voor de uitbouw van het nationale oefencomplex in Tubeke.

Alleen vinden de profclubs dat ze daar te weinig inspraak voor in de plaats krijgen.