4.350 sporters, 3 bogen, 1 geluidsbal en meer leuke weetjes over de Paralympics

De Paralympische Spelen beginnen vandaag in Tokio en duren tot 5 september. De Belgische delegatie bestaat uit 31 para-atleten en 1 valide begeleider. Dit is wat u allicht nog niet wist over het toernooi.

1964

Het jaar van de eerste Olympische en Paralympische Spelen, eveneens in Tokio. Een bijzondere editie, want het was de eerste keer dat het woord ‘paralympisch’ werd gebruikt. Daarvóór stond het evenement bekend als de Stoke Mandeville Games, vernoemd naar de Engelse plaats Stoke Mandeville waar in 1948 het eerste boogschiettoernooi voor zestien oorlogsveteranen met een beperking werd gehouden. ‘Paralympisch’ werd in 1964 een bijnaam voor het toernooi dat verspreid over vijf dagen werd gehouden en waaraan 380 atleten meededen, verdeeld over negen sporten.

De Paralympische Spelen werd uiteindelijk in 1989 de officiële naam, gelijk met het ontstaan van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). Paralympisch is de samenvoeging van ‘para’ (parallel) en olympisch. Op die manier werd duidelijk gemaakt dat de Olympische en Paralympische Spelen naast elkaar bestaan.

3

Het totaal aan agito’s of bogen die samen het logo van de Paralympische Spelen vormen. Het logo bestaat uit een rode, een blauwe en een groene agito, verwijzend naar de kleuren die over de hele wereld het meest voorkomen in landenvlaggen. Agito betekent in het Latijn ‘ik beweeg’.

Een lange geschiedenis kennen de agito’s niet. Het eerste paralympische symbool uit 1988 bestond net als het olympische logo uit vijf verschillende figuren, maar dat werd na zes jaar veranderd in drie symbolen. De huidige agito’s worden sinds 2004 gebruikt, voor het eerst tijdens de sluitingsceremonie van de Paralympics in Athene. In 2019 is de kleur iets veranderd: het rood, blauw en groen zijn wat feller geworden.

4.350

Het aantal atleten dat dit jaar meedoet aan de Paralympische Spelen, afkomstig uit een recordaantal landen (167). Oorspronkelijk zouden er atleten uit 168 landen meedoen, maar door de situatie in Afghanistan konden twee Afghaanse atletes niet vertrekken vanuit Kaboel.

De sporters die er wel zijn acteren in één of meer van de 540 onderdelen in 22 sporten. Taekwondo en badminton maken hun debuut op de Paralympics. Twee sporten zijn uitsluitend op de Paralympische Spelen te beoefenen: boccia, vergelijkbaar met petanque, en goalbal, waarbij atleten met een visuele handicap een bal met een geluid erin langs zich uitstrekkende tegenstanders moeten werpen.

Amazone Michèle George, goalbalspeler Bruno Vanhove, prinses Astrid, Anne Van Neste d'Ieteren (voorzitter Belgisch Paralympisch Comité), Marc Vergauwen (vicevoorzitter Belgisch Paralympisch Comité) en delegatieleider Olek Kazimirowski. Beeld BELGA

10

Het aantal medailles dat België nastreeft volgens delegatieleider Olek Kazimirowski. Daarmee zou Team Belgium één medaille minder scoren dan vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Tafeltennissers Laurens Devos en Florian Van Acker, rolstoelspurter Peter Genyn en amazone Michèle George zijn de grootste kanshebbers. “Het is logisch dat we opnieuw op hen mikken”, stelt Kazimirowski. “Ze hebben ervaring, presteerden top op de vorige Spelen en op WK’s en EK’s.”

Tijdens de openingsceremonie zullen voor het eerst twee vlaggendragers België vertegenwoordigen. Dat zijn Bruno Vanhove, de aanvoerder van het goalbalteam, en ruiter George, drievoudig paralympisch kampioene.

106

Het aantal werknemers in de werkplaats van Ottobock. Dat is een specialist in medische hulpmiddelen, waar alle kapotte rolstoelen, protheses en blades kunnen worden hersteld. Af en toe ligt er een afgeschreven stuk kunstbeen in de afvalbak. Per dag voeren de werknemers zo’n tweehonderd reparaties uit.

100

De 100 meter is traditioneel het koningsnummer in de atletiek. En in het paralympisch toernooi is er kans op Belgisch succes. Peter Genyn, 44 jaar, pakte in Brazilië goud op de 100 en 400 meter. In Japan mikt hij op de 100 en 200 meter. De Antwerpenaar is met 19.71 wereldrecordhouder op de 100 meter. In de para-atletiek heeft ons land met Gitte Haenen nog een tweede medaillehoop. De 35-jarige Haenen pakte op het WK in 2019 brons op de 100 meter.

De Britse Jessica Luke speelt goalbal. Beeld Photo News

14

Geen rugnummer, maar het aantal punten dat maximaal in het veld mag zijn tijdens een wedstrijd rolstoelbasketbal, verdeeld over vijf atleten. Ook dit is een manier van classificeren. Iemand die relatief weinig beperkingen heeft, krijgt een hoog puntenaantal (4,5 is het maximum). Hoe zwaarder de handicap, hoe lager het cijfer (tot 1).

S10

Een laatste uitleg over het classificatiesysteem, dit keer bij het zwemmen. Ook hier is de stelregel: hoe lager het getal, hoe zwaarder de handicap. De S staat voor vrije slag, vlinderslag of rugslag, de 10 voor een ‘minimale beperking’ zoals een voetamputatie of een ontbrekende handfunctie.

De klasse S11 is er voor visueel gehandicapten. Zij dragen in wedstrijden een geblindeerde zwembril en krijgen via een tikje op hun hoofd te horen dat ze aan de overkant van het bad zijn. Nederland heeft daar een speciaal foefje voor. Voor Liesette Bruinsma, die na haar twaalfde volledig blind werd, is een pompje gebouwd dat bubbeltjes produceert, zodat ze merkt dat ze moet keren.