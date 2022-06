4.000 euro voor een tripje naar Qatar? Daarvoor past de Belgische voetbalfan

De Rode Duivels hoeven bij hun WK-missie niet op massale steun van Belgische fans ter plaatse te rekenen. Woensdag verlengde de FIFA de verkoopperiode van kaartjes die elke nationale federatie toegewezen kreeg om aan haar (trouwste) fans te verkopen. In België krijgen leden van de officiële supportersfederatie 1895 Fan Club voorrang.

Maar de meest verknochte fanhoek van de Rode Duivels loopt vijf maanden voor de WK-start niet warm voor tickets. De verkoop van zowel losse kaartjes, pakketformules als het volg-mijn-teamformat dat tickets voorziet zolang het eigen land in het toernooi zit, blijft onder de verwachtingen. “In totaal kreeg de FIFA zowat 1.200 aanvragen uit België”, zegt Guy Van den Broeck, marketinghoofd van 1895 Fan Club binnen de voetbalbond. “Daarvan weten we nog niet exact hoeveel mensen al hebben betaald. De FIFA zal die cijfers bekendmaken.”

Dure reiskosten

Niet de ticketprijzen zijn de grote hinderpaal. Voor een slordige 65 euro kan een Belgische fan al een kaartje in de laagste categorie voor een groepsduel krijgen, dat is 25 euro minder dan het goedkoopste groepsticket op het WK 2018 in Rusland. Vanaf de knock-outfase gaan de prijzen in Qatar wel flink de hoogte in: voor de finale betaalt een Europese fan minstens 580 euro.

Vooral de reis- en verblijfskosten swingen de pan uit. Een fan die de drie Belgische groepsduels wil bijwonen, moet inclusief het vliegtuigticket minstens een budget van 3.500 à 4.000 euro incalculeren.

Daarnaast ligt de timing volgens Van den Broeck moeilijk. “Het WK valt in de winter. Na twee jaar corona willen de mensen deze zomer nog eens goed op reis gaan. Dat kost met de huidige prijzen van vluchten en brandstof veel. Om dan tegen je vrouw net voor kerst te zeggen dat je vier matchen van de Rode Duivels voor 4.000 euro wilt volgen…”

Ook de vele vragen rond Qatar verklaren de terughoudendheid, meent Van den Broeck. “Hoe ontvangt Qatar de vrouwen daar? Hoe zit het met een pintje drinken? Waar kunnen we logeren? Hoe ecologisch zijn die aircostadions? En dan is er nog die ethische discussie rond arbeidsomstandigheden.”

Bij Eddy Janssis, voorzitter van de federatie Belgian Supporters, klinkt eenzelfde geluid. “Behalve dat het duur is, horen we bij onze fans veel onzekerheid. Een supporter wordt al eens graag zat, maar zij willen ook nog uit Qatar raken. En ga je nu al reserveren voor een WK over vijf maanden? Wat als er weer een coronagolf komt?”

Events in eigen land

Volgens Van den Broeck doet de magere ticketverkoop zich ook bij andere grote voetballanden voor. “Wat ik hoor in Nederland, Engeland of Frankrijk: het valt overal ongelooflijk tegen. Wij hebben begrepen dat Nederland gaat inzetten op het organiseren van grote evenementen in eigen land tijdens het WK, met 60.000 fans in de Johan Cruijff Arena die Oranje op groot scherm volgen.”

Hetzelfde is in België denkbaar. Van den Broeck: “We krijgen aanvragen van derde partijen om samen fanevenementen te organiseren. Onze afdeling gaat dat de komende weken bekijken. Eind november is het koud, misschien moet zoiets indoor. Zijn locaties als het Sportpaleis en ’t Kuipke mogelijk?”

De FIFA plant uiteraard de komende maanden nog rechtstreekse verkoopperiodes van overgebleven tickets. Maar het contrast met de ticketverkoop in ons land voor het vorige EK valt toch enorm op. In de eerste verkoopsronde verkocht de UEFA toen meteen 19.289 tickets aan Belgen, waarvan 6.246 voor de drie groepsduels van de Rode Duivels. Na het uitbreken van de coronapandemie vorderden vele fans hun geld terug. Het EK is toen in de meeste stadions voor een ingeperkt publiek gespeeld.