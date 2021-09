3D-hulplijn voor scheidsrechters doet intrede na interlandbreak

Vierentwintig augustus jongstleden. Een woedende Alexander Blessin reageerde streng na de nederlaag op Standard. Selim Amallah scoorde volgens de KVO-coach uit duidelijk buitenspel. De Rouches wonnen, de kustploeg bleef met lege handen achter. “We kijken nu alweer uit naar het babbeltje van Frank De Bleeckere...”, klonk het onder meer.

Dat babbeltje kwam er ook. Zoals steeds daags na het beëindigen van de speeldag. Met een duidelijke boodschap. “In de Jupiler Pro League beschikt de VAR over een 2D-systeem. Dat wil zeggen dat de offsidelijn op de voet en op de grond wordt getrokken om tot een juiste beslissing te komen. Om bij deze situatie een juiste lijn te kunnen trekken, moet men beschikken over een 3D-lijn. De VAR heeft wel degelijk een lijn getrokken, maar dus in 2D-technologie. Het beeld werd niet doorgestuurd naar televisie, omdat de 2D-lijn geen duidelijk bewijs kon geven dat de assistent-scheidsrechter een duidelijke fout had gemaakt.”

Bluts met de buil

De buitenspellijn is iets wat al langer leeft in de voetbalwereld. In Oostende was het Anderlecht-trainer Vincent Kompany die de discussie opnieuw aanwakkerde nadat een goal van Refaelov werd afgekeurd voor buitenspel. “Ze trekken lijnen waar ik niets meer van begrijp. Waarom investeert men niet in 3D-technologie om de buitenspelfases beter in te schatten?”

Is die investering misschien te groot? “Met geld had het zeker niets mee te maken”, aldus Stephanie Forde, Operations Director bij het Referee Department. “Alleen vergeten de mensen dat de 3D-lijn nog niet op punt stond toen we de buitenspellijn introduceerden. We wisten dus op voorhand dat er in bepaalde situaties discussies zouden komen. Dat zou echter een minderheid van de gevallen zijn.”

Ze namen de bluts met de buil. Zoals achteraf uiteindelijk ook gebleken is: het waren geïsoleerde gevallen die voor ophef zorgden. Die gevallen zorgden er wél voor dat er actie werd ondernomen binnen het Referee Department en de Pro League. Achter de schermen vergaderden zij de voorbije dagen en weken over de introductie van 3D-lijn. Op 15 september zat men samen, meteen werden knopen doorgehakt. Omdat het nodig geacht werd.

Forde: “We hebben het proces versneld. Vanaf matchdag elf – na de interlandbreak – is het de bedoeling dat we de 3D-technologie kunnen gebruiken. Die is intussen helemaal gebruiksklaar. Zonder onvoorziene omstandigheden moet het lukken om ze de komende weken te implementeren. Indien nodig kunnen we de 3D-lijn dan gebruiken.”