300.000 F1-fans voor ‘propagandarace’ in Silverstone

Engeland kreunt onder een van de hoogste besmettingsgraden in het westerse halfrond, maar de tribunes zitten dit weekend nokvol in Silverstone. Omdat het goed is voor het imago van het land. Vandaag krijgen we al een eerste sprintrace. Omdat het goed is voor de bankrekening van F1.

De grand prix van Engeland schrijft geschiedenis dit weekend. Voor het eerst in de historie van de formule 1 wordt de startgrid voor de race niet bepaald door de snelste rondetijd in de kwalificaties van zaterdagnamiddag. Die kwalificaties waren gisteren en bepaalden de volgorde waarin de coureurs vandaag een minikoers rijden van 100 kilometer. De uitslag van die race is dan de volgorde waarin de coureurs zondag de echte grand prix rijden. Bonusje: de eerste drie in die minikoers krijgen 3, 2 en 1 punten.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, die sprintraces in de plaats van klassieke kwalificaties. Al een paar jaar wordt erop gebroed. En hoewel de teams nu hun akkoord hebben gegeven, is niet iedereen er even gelukkig mee. “Compleet zinloos”, zegt Sebastian Vettel. “Die minikoers wordt een processie, gewoon auto’s die elkaar zeventien ronden lang volgen”, zegt Lewis Hamilton. “Het wordt complete chaos”, zegt Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Alleen Max Verstappen is genuanceerder. “Ik sta ervoor open. Kan leuk worden. Of niet. We zien wel.”

Nieuw publiek lokken

De bazen van de F1 zagen het trouwens nog bonter. In hun eerste plannen wilden ze de startvolgorde voor de minirace bepalen op basis van het algemeen klassement. Maar dan in omgekeerde volgorde. Inderdaad, Hamilton en Verstappen op de laatste rij, Mick Schumacher en Nikita Mazepin op de eerste. Voor de teams was dat een brug te ver.

Het nieuwe format, dat na dit weekend ook in Monza en een derde nog te bepalen locatie wordt toegepast, moet het spelletje boeiender maken. Dat is althans de officiële uitleg. “Een nieuw publiek aantrekken zonder het trouwe publiek weg te jagen”, zegt CEO Stefano Domenicali van FOM, de grote bazen van de F1.

Max Verstappen scheurt in zijn Red Bull voorbij de tribune. Beeld AP

Maar dit zou geen formule 1 zijn mocht het eigenlijk niet om geld te doen zijn. De eigenaars van FOM zoeken na de covidellende naar nieuwe inkomsten. De makkelijkste manier is om meer grand prixs te organiseren. Maar er zijn volgend seizoen al 23 races gepland, een historisch record waar de teams nu al over klagen.

Oplossing? Een tweede wedstrijd in sommige weekends en, wie weet, in de toekomst in ieder raceweekend. In plaats van twee hoogtepunten (kwalificatie en GP) zijn er dan drie (kwalificatie, sprintrace en GP). Als dat geen reden is om nieuwe sponsors te lokken. Crypto.com, een platform voor mensen die bezig zijn met digitale munten, tekende al voor vijf jaar aan 85 miljoen euro per seizoen, zo zou nieuwszender CNBC uitgevlooid hebben. Als het dit weekend niet in het honderd loopt in die sprintrace, dan krijgen we volgend seizoen meer van dat.

Hamburgertenten en merchandising

Volk zal er in ieder geval genoeg zijn voor de minikoers. Silverstone verwacht over het volledige weekend 300.000 toeschouwers. En dat in een land dat kreunt onder een besmettingsgraad die virologen in de gordijnen jaagt. “We organiseren de grand prix als een normaal evenement”, zeggen de organisatoren, die maandenlang lobbyden bij de overheid. Zonder volle tribunes, drankstalletjes, hamburgertenten en merchandising was de grand prix een financiële catastrofe geworden, want de miljoenen aan startgeld die Silverstone betaalt aan de eigenaars van de F1 moeten vooral van ticketverkoop komen.

De Britse regering doet dus maar iets speciaals: de grand prix valt onder het zogenaamde Event Research Program. Dat is een overheidsprogramma dat moet onderzoeken hoe we in covidtijden opnieuw naar een normaal leven kunnen evolueren. De propaganda is meegenomen. Met een mega-evenement als deze grand prix stuurt premier Boris Johnson de boodschap uit dat het vaccinatieprogramma in het Verenigd Koninkrijk een daverend succes is. Imagebuilding in tijden van brexit, heet dat.

Voor het team van Hamilton is Silverstone sowieso een belangrijke afspraak. Niet alleen is het Britse circuit meer op maat van de Mercedes dan de Red Bull gesneden, hier zal vooral moeten blijken of de talrijke updates aan de auto zullen volstaan om de kloof met Red Bull te dichten. Want na de dominante manier waarop Verstappen beide Oostenrijkse manches won, kan Hamilton het zich niet permitteren om nog verder achterop te raken.