3.619 kilometer fietsen in een week: Bonne breekt wereldrecord ondanks hallucinaties

Ultrasporter Matthieu Bonne fietste in de VS liefst 3.619 kilometer in zeven dagen en schreef zo opnieuw een wereldrecord op zijn naam. Nochtans kende hij tegenslag onderweg. ‘Mentaal was dit het zwaarste dat ik al heb gedaan.’

Zondag om 22.58 uur lokale tijd in Phoenix, Arizona, weerklonk luid gejuich uit de volgwagens die Matthieu Bonne (29) begeleidden. Hij haalde met een uur overschot zijn doel van 3.590 kilometer fietsen in een week. Hij klopte om middernacht af op 3.619 kilometer. Een waanzinnige prestatie. Elke dag fietste hij ongeveer vijfhonderd kilometer en zat hij twintig uur op de fiets.

Na de aankomst was hij uitgeput, maar ook euforisch. “Fysiek was het superzwaar en mentaal was het zeker het zwaarste avontuur dat ik al heb gedaan.” De West-Vlaming, bekend van het tv-programma Kamp Waes, was niet aan zijn proefstuk toe. In 2020 slaagde hij erin om als allereerste de hele Belgische kustlijn af te zwemmen en vorig jaar voltooide hij op de Canarische Eilanden nog acht triatlons in acht dagen.

Regen en wind

Bonne trok bewust naar Arizona in de Verenigde Staten om zijn nieuwe wereldrecordpoging te ondernemen. De lange rechte wegen, het weinige verkeer en de zachte weersomstandigheden zijn er ideaal. Al bleek het team bij dat laatste toch wat pech te hebben. “We hebben regenval gehad en veel wind die voortdurend van richting veranderde”, blikte hij terug.

Tijdens een van de eerste dagen moest hij noodgedwongen enkele uren stilstaan om een storm uit te zitten. Op een bepaalde plaats bleek de weg zelfs voor een stuk weggespoeld. Verloren uren die hij niet kon inhalen. “Ik ben die dag meer dan honderd kilometer verloren. Voor mijn record was dat echt niet optimaal.”

Het slaaptekort woog echter het zwaarst door. “Ik had per dag vier uur om alles te doen dat niet fietsen is: slapen, douchen, eten, stretchen. Dan moet je voor jezelf uitmaken wat het belangrijkst is.” Toch slaagde hij erin om zeven dagen wakker te blijven op de fiets. “De eerste dagen lukte dat wel omdat ik goed uitgerust aan de uitdaging ben begonnen, maar naarmate de dagen vorderden begon het slaaptekort zich op te stapelen. Ik begon te hallucineren.”

Dag goed indelen

Zo lang fietsen is bijzonder eentonig en dus had Bonne trucjes om het vol te houden. “Ik dacht nooit aan het einde van dag en aan hoelang ik nog moest fietsen. Ik zette een klein doel voor mezelf of keek uit naar een pauze van tien minuutjes. Op die manier kun je er beter mee omgaan.”

Hij moest ook om de twintig minuten eten om voldoende calorieën binnen te krijgen. “Ik kon nooit evenveel calorieën innemen als ik er verbrandde. Elke vijf uur at ik een echte maaltijd, maar op den duur kan je maag niet veel meer verdragen van al die gelletjes, repen en sportdranken. Nu heb ik wel even genoeg van gesuikerde etenswaren.”

Er waren vijf mensen mee om hem te begeleiden. “Zonder mijn team was het zeker niet gelukt”, zei hij. “Die mensen zijn goud waard.”

Bonne fietste uiteindelijk exact 3619,72 kilometer. Hij verbrandde gemiddeld 10.000 calorieën per dag en at naast de klassieke sportvoeding onder meer hamburgers, pasta, koeken en veel M&M’s. Hij had slechts één platte band, fietste in temperaturen tussen 2 en 25 graden Celsius en had 3 uurwerken en 2 trackers die hem volgden en zijn data registreerden. Zijn prestatie is officieel een Guinness World Record.