22-jarige Fin Kalle Rovanperä is jongste wereldkampioen rally ooit

Rovanperä was met 53 punten voorsprong op de Est Ott Tänak in het klassement naar Nieuw-Zeeland vertrokken. Met zijn overwinning, voor de Fransman en uittredend wereldkampioen Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) en Tänak, bouwde hij zijn voorsprong in het kampioenschap uit tot 64 punten.

Daarmee is Rovanperä zeker van de wereldtitel, na zes overwinningen op elf rally’s. Het is mathematisch onmogelijk voor Tänak om tijdens de laatste twee rally’s van het seizoen, in Spanje en Japan, het gat nog dicht te rijden. In elke rally zijn maximaal dertig punten te verdienen.

Tot nu toe was de Brit Colin McRae de jongste winnaar van het wereldkampioenschap rally, dat sinds 1972 wordt georganiseerd. Hij was 27 jaar toen hij in 1995 de titel veroverde.

Tijdens de Rallly van Nieuw-Zeeland eindigde onze landgenoot Thierry Neuville op de vierde plaats. In het WK-klassement staat hij derde.