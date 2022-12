2022 was een rollercoaster in tennisland

Interessant. Opwindend. Dramatisch. Adembenemend. Het tennisjaar 2022 was het allemaal. Serena Williams stopte en ook Roger Federer hing zijn racket aan de haak. Vele jongeren stonden op. De nieuwe nummer één bij de mannen heet Carlos Alcaraz en is 19 jaar. Maar er gebeurde zoveel meer.

Toen het seizoen in januari in Australië begon, was corona nog steeds een belangrijk thema. Negenvoudig Australian Open-kampioen Novak Djokovic, wiens halsstarrige weigering om zich te laten vaccineren voor Covid-19 de fans wereldwijd in twee kampen verdeelde, werd urenlang vastgehouden op de luchthaven van Melbourne en vervolgens opgesloten in een quarantainehotel annex detentiecentrum voor immigranten. Hij werd uiteindelijk naar huis gestuurd vlak voordat het toernooi begon.

Terwijl Roger Federer in Zwitserland zijn kapotte knie liet genezen, versloeg Rafael Nadal, die sinds Roland Garros 2020 geen grandslamtoernooi meer had gewonnen, in Melbourne Daniil Medvedev en veroverde daarmee zijn 21ste grandslamtitel.

Nadal, die in juni 36 jaar werd, won zijn eerste 21 wedstrijden van het jaar, tot hij in maart in de finale van Indian Wells werd geklopt door de Amerikaan Taylor Fritz. Daarna voegde hij een 22ste grandslamzege aan zijn palmares toe door voor de veertiende keer Roland Garros te winnen.

Bij de vrouwen was er wat minder drama in het seizoensbegin. Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld en regerend Wimbledon-kampioene, won de Australian Open. Sinds 1978 was dat geen enkele Australische speelster meer gelukt.

Iga Swiatek

Minder dan twee maanden later kondigde Barty haar tennispensioen aan, wat de weg vrijmaakte voor Iga Swiatek om nummer 1 te worden. De Poolse liet er geen gras over groeien en won tussen eind februari en begin juli maar liefst 37 wedstrijden op een rij. Ze greep voor de tweede keer de macht op Roland Garros en sloeg voor het eerst toe op de US Open.

“Ik had momenten dat ik niet zo gemotiveerd was”, zei Swiatek tijdens de WTA Finals, waar ze in de halve finale verloor van Aryna Sabalenka. “Ik hoef me niet altijd voor 100 procent gemotiveerd te voelen, ik accepteer dat. Maar vanaf het moment dat ik de baan opstap, is het nog steeds hetzelfde: ik wil altijd winnen.”

Iga Swiatek. Beeld NYT

Swiatek kwam in 2022 razendsnel op, maar dat was niets vergeleken met Carlos Alcaraz (19). De Spanjaard, een tiener nog, begon het seizoen op nummer 32 en sloot het jaar af als de jongste nummer 1 ooit. Het was de eerste keer sinds 2003 (!) dat iemand anders dan Djokovic, Federer, Nadal of Andy Murray het seizoen bovenaan de ATP-ranglijst afsloot.

In totaal won Alcaraz afgelopen jaar vijf titels, waaronder de Masters 1000-toernooien in Miami en Madrid, waar hij drie van de vier beste spelers ter wereld opzij wist te zetten: Nadal, Djokovic en Alexander Zverev.

“Dit was echt een seizoen vol verrassingen”, zei de voormalige nummer 1 van de wereld Jim Courier vorige maand. “Je moet wel verbaasd zijn als je naar de twee namen kijkt die zich aan de top van de ranglijsten nestelden. Swiatek greep de macht en liet die niet meer schieten. Alcaraz hadden we al een grote toekomst voorspeld, maar hij sloeg veel eerder toe dan we hadden gedacht.”

“Er waren dit jaar echt drie legitieme nummers 1 bij de mannen”, voegde Courier eraan toe. “Carlos verdiende het op punten, maar Djokovic hield op een ongelooflijke manier stand, hoewel hij de helft van het jaar niet speelde. Al die strubbelingen leken hem niet te deren. Maar uiteindelijk zijn de grandslamtoernooien het belangrijkste en denk ik dat iedereen het liefst zou willen ruilen met Rafael Nadal, die twee van de vier grandslams won.”

Carlos Alcaraz. Beeld NYT

Komeet

Maar er waren meer spelers die als een komeet omhoogschoten. Zo bereikte Casper Ruud twee grandslamfinales. In Parijs verloor hij van Nadal, in New York was Alcaraz te sterk. De Noor was ook de verliezende finalist van de ATP Finals, die door Novak Djokovic gewonnen werden.

Holger Rune, 19 jaar nog maar, was in het begin van het jaar een relatieve onbekende. Daarna ging het hard. Van zijn laatste 21 wedstrijden won hij er 19. De zege tegen Djokovic in de finale van de Paris Masters was daarbij het hoogst aangeschreven.

Taylor Fritz won Indian Wells en versloeg Nadal in vijf sets in de kwartfinale van Wimbledon. Een andere Amerikaan, Frances Tiafoe, mepte op de US Open Nadal en Andrej Roebljev van de baan, voordat hij in vijf hoogstaande sets verloor van Alcaraz. En de Australische bad boy Nick Kyrgios bereikte op Wimbledon eindelijk zijn eerste grandslamfinale.

Elena Rybakina veroverde op Wimbledon voor het eerst een grandslamtitel, terwijl de Tunesische Ons Jabeur de fans verblijdde door zowel op Wimbledon als op de US Open de eindstrijd te bereiken. De jonge Amerikaanse Coco Gauff haalde de finale op de French Open. Met haar 18 jaar is ze de jongste vrouw sinds 2007 die het jaar in de top 10 afsluit.

Jessica Pegula, nog een Amerikaanse, won de WTA 1000 in Guadalajara en eindigde het seizoen als nummer 3. En de Franse Caroline Garcia, die het jaar begon op nummer 74 en haar pensioen overwoog, stormde terug, won vier titels, waaronder de WTA Finals, en eindigde op nummer 4.

De eindrangschikking van de tennissers had er ook helemaal anders kunnen uitzien. Novak Djokovic werd uitgesloten van twee van de vier grandslams, maar won toch vijf van de elf toernooien waar hij aan deelnam.

Russische en Wit-Russische spelers als Medvedev, Roebljev, Sabalenka en Victoria Azarenka mochten niet meedoen aan toernooien in het Verenigd Koninkrijk vanwege de Russische invasie in Oekraïne.

Ondertussen floreerden in 2022 teamwedstrijden. Zwitserland, geleid door Belinda Bencic, Jil Teichmann en Viktorija Golubic, won zijn eerste Billie Jean King Cup. En Canada, geleid door Felix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov, begon het jaar met het winnen van de ATP Cup en sloot het af met het winnen van een eerste Davis Cup.

Er waren ups en downs dit jaar. Dominic Thiem, de US Open-kampioen van 2020, keerde terug na bijna een jaar afwezigheid wegens een polsblessure. Zverev had een enkelblessure op Roland Garros en speelde de rest van het seizoen niet meer. En voormalig nummer 1 Simona Halep werd na de US Open geschorst toen ze positief testte bij een dopingcontrole.

Serena Williams. Beeld NYT

Er waren tranen en gejuich toen Serena Williams, die na de US Open haar pensioen aankondigde, daar twee grote avondwedstrijden winnend afsloot. Ze schakelde onder meer de als tweede geplaatste Anett Kontaveit uit. Williams verloor uiteindelijk van de Kroatisch-Australische Ajla Tomljanovic, maar de 23-voudige grandslamwinnares zinspeelde al op een mogelijke terugkeer nog voordat ze het Arthur Ashe Stadium had verlaten.

Hartverscheurend

Het meest hartverscheurende moment van het jaar was weggelegd voor Roger Federer, die in september op de Laver Cup in Londen zijn laatste profwedstrijd speelde. Hij deed dat aan de zijde van Rafael Nadal, zijn oude rivaal en vriend. Met knuffels en tranen zette de overal geliefde Zwitser een punt achter een fabelachtige carrière van 24 jaar. Acht keer was hij de sterkste op Wimbledon en zes keer won hij de Australian Open. Op de US Open zegevierde hij vijf keer en op Roland Garros ging hij één keer met de hoofdprijs aan de haal.

“Iemand die ik heb bewonderd, met wie ik heb geconcurreerd en met wie ik veel mooie dingen heb gedeeld op en naast de baan, is ermee gestopt”, zei Nadal, die ook zijn tranen de vrije loop had gelaten, na de wedstrijd in een interview met Reuters. “Je weet dat je dat niet meer gaat meemaken. Een deel van mijn leven is samen met hem van de tennisbaan vertrokken. Het was emotioneel om afscheid te nemen van iemand die zo belangrijk is geweest voor onze sport.”