2007, dat waren nog andere tijden

Dit stukje gaat over Alberto Contador, maar eerst twee rechtzettingen over een portret dat zaterdag verscheen in deze krant. Dat ging ook over Contador en daar stond in dat hij in opspraak is gekomen in de Operacion Puerto, de zaak tegen dokters Fuentes en Merino. Dat klopt. Zijn initialen A.C. zijn gevonden op het document met nummer DD.PP 4293/06 van 27 juni 2006, afkomstig van het Ministerio del Interior. Dat gaat over Liberty Seguros, waar de piepjonge Contador net een contract had getekend.

In het bewijsstuk staat Contador drie keer vermeld. Niet op de pagina’s waar de bloedzakjes worden geïdentificeerd, evenmin op de pagina’s over de dopingschema’s en ook niet op die over de bezoeken of de telefoongesprekken.