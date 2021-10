18 matchen in 73 dagen: nu móét Clement wel roteren

Never change a winning team. Of hoe Philippe Clement zijn basiself sinds september meer dan 90 (!) procent van de tijd liet opdraven. Van rotatie was er tot dusver geen sprake, maar nu moet de coach willens nillens teruggrijpen naar zijn invallers.

Van een opvallend statistiekje gesproken. Sinds het sluiten van de transfermarkt, en dus sinds Club Brugge op volle sterkte is, speelden dezelfde elf namen nagenoeg álles. “We hebben iedereen nodig” of “Ik heb meer dan elf basisspelers” – het zijn tot dusver holle uitspraken gebleken. Of hoe Clement de nummers 12 tot 22 slechts 539 minuten of 9,1 procent van de totale speeltijd gunde in de voorbije zes wedstrijden. Tegen Leipzig en PSG in Europa, tegen Oostende, Charleroi, OHL en Anderlecht in de competitie.

“Ga maar na, iedereen heeft op het veld gestaan en de kans gekregen om zich te tonen”, ontkende Clement. “Sommigen zijn laat binnengekomen, maar je moet ze wel minuten geven om ze te integreren. Dat zal straks vaker het geval zijn.”

Tot dusver was dat allesbehalve zo. In de vier competitiematchen en twee Champions League-wedstrijden sinds de vorige interlandbreak kwamen Vormer, Mechele, Dost en de anderen nauwelijks aan spelen toe. Geen bemoedigend gegeven voor hen die de voorbije maanden naast de basisploeg vielen. En eigenlijk geen of weinig vertrouwen genieten van hun coach.

Bij blauw-zwart was er voorlopig géén rotatie. Vormer was dan wel enkele matchen geblesseerd, ook Mechele bleef steevast aan de kant. Dost verzamelde sinds begin september 44 minuten, Van Der Brempt 46. Ricca 16, Mbamba ook niet meer dan 89. Nieuwkomers Maouassa en Wesley moesten het met 59 en 76 luttele speelminuten doen, terwijl er van Pérez, Persyn of Otasowie geen spoor is – geen van hen zit vandaag in de wedstrijdselectie. Voor Mitrovic lijkt het verhaal bij Club zelfs definitief afgelopen.

Enige nuance: tot dusver is het ook niet echt nodig geweest om te roteren. Blauw-zwart speelde twee keer op vrijdag in competitieverband en had bijvoorbeeld na de match in Leipzig vier volle rustdagen vooraleer het naar Anderlecht trok. Dat is toch een verschil met de clubs die op donderdag in Europa aan de bak moeten.

Tien dolle weken

Vanaf dit weekend staat Club evenwel voor tien dolle weken met maar liefst 18 matchen in 73 dagen. Als de landskampioen in de beker deze keer wel voorbij Deinze geraakt, tenminste, en vervolgens ook de achtste finales doorkomt. In dat geval is er voor blauw-zwart tot Nieuwjaar midweekvoetbal weggelegd. Met nog vier Champions League-opdrachten, drie bekerwedstrijden en een midweekspeeldag half december op het programma.

“We spelen de komende 3,5 weken 7 wedstrijden. Terwijl onze internationals, en dat waren er nu 16, vervolgens in november ook nog eens interlands moeten afwerken.”

En dus zal Clement niet anders kunnen dan roteren, iets wat hij de voorbije anderhalve maand weigerde te doen. Uit schrik voor kwaliteitsverlies? Of omdat hij simpelweg niet tevreden is over zijn wisselspelers? “Dat het gat té groot is tussen de basiself en de rest, dat vind ik een momentopname. De basiself van tegen Leipzig heeft ook punten verloren in Anderlecht. De verschillen zijn niet zo groot, je mag alleen niet altijd puur op de resultaten afgaan”, aldus Clement.