167 Tourrenners halen finish in Parijs

In die etappe naar Chambery vielen Robert Gesink en Geraint Thomas al vroeg in de wedstrijd uit. Ook Manuele Mori haalde de finish niet en vooral de valpartij van Richie Porte, in de afdaling van de Mont du Chat, leverde verschrikkelijke beelden op. Voorts finishten - met Mark Renshaw, Juraj Sagan, Matteo Trentin, Jos van Emden en vier renners van FDJ: Arnaud Démare, Mickaël Delage, Jacopo Guarnieri en Ignatas Konovalovas - acht renners in die rit buiten de tijdslimiet.



In die etappe kwam ook Rafal Majka ten val. De Pool zou weliswaar nog de finish halen, maar besloot op de rustdag daags nadien om de Tour vroegtijdig vaarwel te zeggen.



In totaal halen zeven ploegen de finish met een voltallig team: AG2R La Mondiale, Katusha-Alpecin, Sunweb, Cofidis, Direct Energie, Cannondale-Drapac en als enige Belgische team Wanty-Groupe Gobert. De meest gehavende ploeg is FDJ dat Parijs haalt met slechts drie renners.



2016: 174



2015: 160



2014: 164



2013: 169, Lieuwe Westra moest toen in de slotetappe ziek opgeven op zo'n 50 km van het eind



2012: 153



2011: 166



2010: 170



2009: 156 (slechts 180 renners aan de start)



2008: 142 (slechts 180 renners aan de start)



2007: 141 (slechts 189 renners aan de start)