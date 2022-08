100 miljoen euro voor een speler, dat kan zelfs Ajax niet weigeren

De Amsterdammers profiteren heel hard van de gewoonte van hun ex-trainer Erik ten Hag om oude bekenden naar zijn nieuwe club te halen. Voorheen ging het om FC Utrecht en spelers als Sean Klaiber en Zakaria Labyad: sommen van rond de 5 miljoen euro. Tegenwoordig zijn het andere bedragen. Lisandro Martínez trok vorige maand voor 57 miljoen naar Old Trafford. Drie jaar geleden werd hij voor amper 7 miljoen aangetrokken.

En dan te weten dat Antony twee maanden geleden voor ‘slechts’ 80 miljoen euro was op te halen. Door de verkoop van Sébastien Haller (Dortmund), Ryan Gravenberch (Bayern München) en Per Schuurs (Torino) was er niet langer een noodzaak om hem van de hand te doen. Ajax had zijn financiële targets al bereikt en Alfred Schreuder wilde de Braziliaanse winger graag behouden.

Alleen vond de raad van commissarissen het onverantwoord een bod van 100 miljoen euro te weigeren voor een speler die geen uitzonderlijke statistieken kan voorleggen. Bovendien was de Braziliaanse international aan het muiten geslagen. Hij trainde de voorbije dagen niet. Uiteindelijk kwam er gisteren een einde aan het pokerspel en landde Antony later op de dag in Manchester om er zijn medische tests af te leggen.

De kassa rinkelt zo eens te meer bij Ajax, dat tot morgen heeft om een vervanger te halen. De namen van Hakim Ziyech (Chelsea), Leon Bailey (Aston Villa) en Luis Ocampos (Sevilla) gaan rond.

Puristen waarschuwen dat de club zijn identiteit aan het verliezen is. Ajax gaf deze transferperiode zelf ruim 120 miljoen euro uit aan nieuwe spelers en dat zou weleens nadelig kunnen zijn voor de veelgeroemde eigen jeugd.