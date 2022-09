0-7: Red Flames plaatsen zich na vlotte zege tegen Armenië voor WK-barrages

België met die 56 voor en 7 tegen, dat zijn heel veel goals. Europees kampioen Engeland met 70-0 doet nog veel beter. En dan mocht het ook nog een keer tegen Luxemburg spelen. Die grote verschillen komen godzijdank waarschijnlijk nooit meer terug. UEFA en FIFA zullen in de aanloop naar het EK van 2025 het kwalificatiesysteem aanpassen.

Elena Dhont. Beeld BELGA

Dus was dit mogelijk de laatste doelpuntenkermis voor de Flames. Met vier verschillende schutters: Van Kerkhoven (3), Eurlings (1), Vanhaevermaet (1), Wullaert (1) en Kees (1). Het onweer, de wind en een camera die van het dak had kunnen waaien, hadden daar niks mee te maken. Armenië heeft 71 tegengoals en is het allerzwakste zusje van de voorronde.

Tessa Wullaert kroonde zich met 16 goals Europees topschutter van de WK-voorronde. Beeld BELGA

België is niet bij de beste nummers twee in de poule. Als het vrijdag heel veel tegenslag heeft bij de loting voor de barrages speelt het meteen alles of niks in Wenen tegen Oostenrijk. Dan liever tegen Bosnië en Herzegovina in Leuven.