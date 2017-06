"Venus Williams schuldig aan auto-ongeval met dodelijke afloop"

Entertainmentsite TMZ weet echter dat een passagier uit het andere voertuig, een 78-jarige man, twee weken later aan zijn verwondingen zou zijn overleden.



Het nieuws van het ongeval werd bevestigd door Williams' advocaat Malcolm Cunningham. In een verklaring meldde de zevenvoudig grandslamwinnares zeer geschokt te zijn. "Ik breng mijn diepste medeleven over aan de familie die zijn dierbare is verloren", luidde het.



Williams zou volgens haar advocaat geen enkele schuld hebben aan het ongeval. Ze zou op 9 juni in Palm Beach Gardens (Florida) bij groen licht een kruispunt zijn opgereden, toen ze in de flank werd geraakt door een andere auto. Cunningham bevestigde dat Williams niet was bekeurd of in staat van beschuldiging is gesteld. Die versie wordt echter tegengesproken door diverse Amerikaanse media, die beweren dat Williams wel degelijk schuld draagt en mogelijk vervolging wacht. Ze beroepen zich op een politierapport waarin zou vermeld staan dat de wagen waarin het dodelijke slachtoffer zich bevond, voorrang had.