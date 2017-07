"Sainz volgend seizoen bij Red Bull? Geen sprake van"

Carlos Sainz rijdt volgend seizoen opnieuw voor Toro Rosso in de Formule 1. Er is geen sprake van dat hij één van de stoeltjes van Red Bull krijgt. Dat zei teambaas Christian Horner vandaag op het circuit in Spielberg, waar dit weekend de Grote Prijs van Oostenrijk wordt gereden.



Sainz had donderdag aan de verzamelde media verkondigd dat hij niet nog een jaar in de Toro Rosso wil rijden. "Mijn doel voor volgend jaar is om voor Red Bull te rijden en voor overwinningen te gaan", aldus de 22-jarige Spanjaard. "Zo niet, dan sta ik open voor andere teams."



Horner vond de opmerkingen van Sainz weinig verheffend. "Sainz zou nergens zijn zonder Red Bull. Wij hebben hem opgeleid en in zijn contract staat dat hij volgend jaar voor ons opleidingsteam Toro Rosso rijdt. Ik zou niet weten naar welk ander team hij denkt te kunnen gaan. Voor Red Bull is de bezetting voor 2018 wat mij betreft dezelfde als dit jaar: Max Verstappen en Daniel Ricciardo."