"RWDM vernielt reclamepanelen White Star", John Bico ontstemd

"RWDM heeft alle reclamepanelen en -banners van onze club, die zich aan het hoofdterrein bevonden, vernietigd. RWS Brussel is verbauwereerd", laat John Bico weten. "Dit is een ontoelaatbare daad waarvoor White Star nooit de toestemming heeft gegeven."



RWDM maakte dinsdagmiddag schoon schip in het Edmond Machtens-stadion met de hulp van haar supporters. Ook gemeentewerkers hielpen met de schoonmaak.



Na een financieel geschil besliste het gemeentebestuur van Molenbeek in maart dat WS Brussel vanaf 1 juli zijn biezen moest pakken uit het Edmond Machtens-stadion. Eind juni werd White Star uitgenodigd voor een plaatsbeschrijving om de uitzetting te vervolledigen, maar de Brusselse amateurclub legde zich daar niet zonder slag of stoot bij neer.



White Star spande een gerechtelijke procedure aan, die ten gronde wordt ingeleid op 7 september. Voorlopig is er nog geen gerechtelijke beslissing genomen over de toegang tot het stadion. "White Star blijft de hoofdhuurder van het Edmond Machtens-stadion tot er een gerechtelijke beslissing is gevallen in het dossier. RWDM heeft het recht niet om ons materiaal te beschadigen."



Komend seizoen treden RWDM en White Star aan in de tweede amateurklasse.