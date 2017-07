"In hoeverre wil Van Avermaet zich opofferen voor Porte?"

Het is na de bekendmaking van het Tour-parcours vaste prik voor de ploegen die menen een kans te maken op het eindklassement, en het was niet anders bij BMC. Boven in de de service course in Eke-Nazareth bij Gent werd het etappeschema tegen de flipchart gepind en werden de ritprofielen uitgedeeld. De conclusie was unaniem: "Als Richie tot de Izoard in het algemeen klassement in de buurt van de leider kan blijven, dan kan hij daar het geel pakken en de klus afmaken in de laatste tijdrit in het centrum van Marseille."