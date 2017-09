"Darijo Srna positief bevonden in Champions League-duel tegen Napoli en Mertens"

Opmerkelijk bericht uit Oekraïne: Darijo Srna, kapitein van Shakhtar Donetsk, zou positief bevonden zijn in het Champions League-duel tegen Napoli van vorige week. Dat melden Oekraïense media. Shakhtar haalde het tegen Napoli met 2-1, in een wedstrijd waarin Dries Mertens na een uur mocht invallen. Srna zou nadien bij een dopingtest betrapt zijn op het gebruik van verboden middelen. Oekraïense media menen daarin de reden te zien waarom de Kroatische verdediger vorig weekend in de competitiematch tegen Chernomorets Odessa plots ontbrak. Shakhtar-coach Paulo Fonseca beweerde toen dat Srna rust kreeg. Mogelijk is er dus iets meer aan de hand.