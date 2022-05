Zwoel weer maar ook kans op onweer: waar en wanneer is de kans het grootst?

Sinds deze middag neemt de bewolking toe en verhoogt in de namiddag vooral over de oostelijke landshelft de kans op een onweersbui, vertelt weerman Frank Duboccage. De grootste kans op een bui is in het noordoosten van het land, de Kempen en Limburg. Volgens de statistieken wordt er ongeveer 3 à 4 mm neerslag verwacht. Op vele andere plaatsen in het land zal het deze namiddag kurkdroog blijven. De temperatuur schommelt rond 24 graden.

Naar de avond toe lost de bewolking grotendeels op en wordt het overal droog. De maxima schommelen van 19 graden aan zee en de Hoge Venen tot 23 graden in het centrum en mogelijk 25 graden in de Kempen. In de loop van de nacht verschijnt er meer bewolking en kunnen hier en daar wat buitjes tot ontwikkeling komen. De minima liggen tussen 7 en 14 graden in de Ardennen en tussen 13 en 17 graden elders.

De droogte is er daarmee niet opgelost. Dat heeft twee oorzaken. “Enerzijds is het heel plaatselijk. Anderzijds regent het maar heel kort en fel waar dat het onweert”, vertelt Dubbocage. Gevolg: het water kan maar met moeite in de grond dringen.

Komende nacht verwacht het KMI meer wolken vanaf het zuiden en kans op een bui. Het wordt zacht met minima rond 16 graden in het centrum.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. In de loop van de dag wordt het droog vanaf het westen met meer zon. De maxima schommelen van 21 of 22 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 26 à 28 graden in Laag- en Midden-België.

Woensdag is er sprake van 29 graden. “Lokaal kunnen we zelfs de tropische grens van 30 graden halen”, voorspelt Dubbocage. Volgens het KMI is er wel veel hoge en soms middelhoge bewolking. Een lokaal buitje is niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

Donderdag en vrijdag mogen we ons wel verwachten aan tropische temperaturen en onweer, aldus de weerman. “Dan gaat het onweren, ik denk zelfs op veel plaatsen. Het is namelijk een gestructureerde zone die over het land trekt”, zegt hij. Het KMI verwacht op donderdag maxima tussen 25 en 30 graden, lokaal zelfs nog ietsje meer. De maxima liggen vrijdag tussen 19 en 25 graden.

In het weekend wordt het koeler en zou het zo goed als droog blijven. De temperatuur schommelt dan rond 21 graden.