Zwitserse Reusser wint hectische graveletappe in Tour de France Femmes, De Wilde blijft in het wit

De 30-jarige Zwitserse Marlen Reusser heeft woensdag de graveletappe in de Tour de France Femmes gewonnen. Na 127 kilometer van Troyes naar Bar-sur-Aube had ze 1:24 voor op de Française Evita Muzic, die de Wit-Russiche Alena Amialiusik en de Amerikaanse Veronica Ewers om de tweede plaats achter zich liet.

Lotte Kopecky finishte op 1:40 als zesde, in het wiel van Marianne Vos, die na vier etappes de leiding nog in handen heeft. De 35-jarige Nederlandse heeft 2:47 voor op Muzic en 2:55 op Ewers. Julie De Wilde zakte naar de achttiende plaats, op 4:28, maar is wel nog beste jongere en treedt dus ook morgen aan in de witte trui.

In de vijfde etappe leggen de rensters donderdag tussen Bar-le-Duc en Saint-Dié-des-Vosges liefst 175 kilometer af, nooit was een UCI-koers voor vrouwen langer. Twee klimmetjes van vierde categorie zijn de enige hindernissen.