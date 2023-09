Zwitserse katholieke kerk opent onderzoek naar verdoezelen seksueel misbruik

De Zwitserse Bisschoppenconferentie laat in een persbericht weten dat het onderzoek werd gestart na beschuldigingen over de aanpak van gevallen van seksueel misbruik tegen huidige en gepensioneerde leden van de Bisschoppenconferentie en andere leden van de kerk. “Sommigen van hen worden ervan beschuldigd in het verleden seksueel misbruik te hebben gepleegd”, aldus het persbericht.

De Zwitserse krant SonntagsBlick meldde vandaag dat een vroegere priester in een brief vier huidige bisschoppen en twee voormalige bisschoppen ervan beschuldigt gevallen van seksueel misbruik binnen de kerk te hebben verhuld. Een van de vier huidige bisschoppen wordt ook beschuldigd van seksueel misbruik.

Rome

De Bisschoppenconferentie bevestigt in het persbericht het bestaan van de brief en stelt dat de “bevoegde autoriteiten” op de hoogte zijn gebracht van het seksueel misbruik. De brief was gericht naar de Zwitserse apostolische nuntius, die de beschuldigingen doorspeelde naar Rome. Dat heeft op 23 juni een preliminair onderzoek gevorderd, dat tegen het einde van het jaar afgerond moet zijn.

Het onderzoek draait vooral rond de beschuldigingen over het verhullen van de gevallen van misbruik, aldus de Bisschoppenconferentie nog. Ze voegt nog toe dat de kerkelijke leiders verplicht zijn om een klacht in te dienen bij de autoriteiten telkens wanneer er vermoedens zijn van seksueel misbruik van minderjarigen.