Zwitserse bank UBS betaalt 1,45 miljard dollar om rechtszaken in VS te schikken

Het Amerikaanse ministerie van Justitie verduidelijkte maandag in een persbericht dat deze schikking een einde maakte aan de laatste rechtszaken die het had aangespannen na de crisis. In totaal werd meer dan 36 miljard dollar geïnd van een twintigtal banken, ratingbureaus en kredietverstrekkers.

De Zwitserse bank gaf in een eigen persbericht aan dat het bedrag van de schikking al volledig in de boekhouding was opgenomen.

De procedure werd in 2018 ingeleid door de Amerikaanse justitie en had betrekking op het creëren en het verkopen van verhandelbare effecten met hypotheken als onderpand (Mortgage Backed Securities, MBS).

Financiële crisis 2008

Toen de gezinnen die de leningen hadden afgesloten niet meer konden betalen, sloeg dat over op de markt voor gerelateerde complexe financiële producten. Dat leidde uiteindelijk tot de crisis van 2008. “Dit akkoord is een erkenning van aansprakelijkheid van diegenen die dachten dat ze boven de wet stonden”, zei openbaar aanklager Ryan Buchanan van Georgia.

Volgens hem heeft UBS “een belangrijke rol gespeeld bij het veroorzaken van de financiële crisis die miljoenen Amerikanen heeft getroffen”.

In de klacht van de Amerikaanse autoriteiten wordt UBS ervan beschuldigd “bewust onjuiste en misleidende verklaringen te hebben afgelegd aan kopers” van deze financiële producten en “fraude te hebben gepleegd ten aanzien van beleggers bij de verkoop van 40 MBS in 2006 en 2007".