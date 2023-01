Zwitsers skigebied moet nu al sluiten wegens zomerse temperaturen en gebrek aan sneeuw

Door de bijna zomerse temperaturen aan het begin van het jaar blijft het beetje sneeuw dat er nog ligt, wegsmelten. Splügen-Tambo heeft nu als eerste grotere skigebied aangekondigd tot nader order te stoppen. Alleen het restaurant in de vallei blijft nog open, zo meldt nieuwswebsite ‘20min.ch’.

“Helaas moeten wij wegens een gebrek aan sneeuw, hevige regenval en hoge temperaturen ons skigebied vanaf 2 januari 2023 tot nader order sluiten”, meldt Bergbahnen Splügen-Tambo AG. “Het is voor ons niet meer mogelijk om de pistes te prepareren omdat er te veel water op ligt en de sneeuw ‘s nachts niet meer bevriest”, klinkt het. Zodra de temperaturen het weer toelaten om kunstmatige sneeuw te maken of er eindelijk weer verse sneeuw valt, worden de werkzaamheden hervat en de pistes zo snel mogelijk geopend.

Getroffen wintersporters die al skipassen hebben gekocht, kunnen in bijna alle gevallen rekenen op restitutie, ook reeds betaalde bedragen voor de skischool worden terugbetaald. Ook in de Franse, Oostenrijkse en Italiaanse bergen is de helft van de pistes al dicht.

Föhn

Volgens MeteoSchweiz wordt het uitzonderlijk warme weer veroorzaakt door een milde zuidwestenwind gecombineerd met een zogeheten föhn, een warme droge wind aan de noordzijde van de Alpen die ontstaat doordat wind uit het zuiden onder bepaalde omstandigheden opwarmt als hij over de bergen waait.

Net ten noorden van de Zwitserse Alpen is zondag een nieuw warmterecord voor de maand januari vastgelegd. In het stadje Delémont, gelegen in het kanton Jura aan de noordkant van de Zwitserse Alpen, werd 20,2 graden gemeten.