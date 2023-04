Zweedse regering wil streng migratiebeleid Denemarken kopiëren

De Zweedse premier wil de immigratie terugdringen en de integratie verbeteren, zei hij in een interview met de Zweedse zender TV4. Kristersson was dinsdag op bezoek in Denemarken.

De Deense sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen verklaarde tijdens een persconferentie met haar Zweedse ambtgenoot dat ze tevreden was dat haar land "na 20 jaar van strikt migratiebeleid als inspiratie dient" voor andere landen.

Of Zweden zomaar het Deense migratiebeleid kan kopiëren, valt nog af te wachten. Denemarken kreeg in de jaren 90 als een van de enige Europese landen een uitzondering om van bepaalde EU-regels af te wijken, waar andere lidstaten zich wel aan moeten houden. De twee regeringsleiders wisselden onder meer van gedachten over hoe geweigerde asielzoekers terug te sturen.

Volgens officiële cijfers vroegen vorig jaar 18.700 mensen asiel in Zweden, tegen 4.600 in Denemarken.

Kristersson bracht vorig jaar een rechtse regering met drie partijen op de been in Zweden. Die regeert met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden Democraten.