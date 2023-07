Zweedse politie ontvangt nieuwe aanvragen voor koranverbrandingen, Denemarken wil manifestaties beperken

Eén aanvraag is voor het verbranden van een koran voor de Iraanse ambassade op 3 augustus. De andere aanvragen gaan over het verbranden van korans op 10 augustus in de plaats Norsborg in het zuiden van provincie Stockholm en in de stad Stockholm zelf schrijven de Zweedse kranten Aftonbladet en Svenska Dagbladet.

Eén man is ook van plan om buiten voor een kerk een boek met christelijke lofzangen te verbranden. Het doel zou zijn om de “koranverbrandingen te de-escaleren die alle Zweedse mensen en de Zweedse regering in zo’n moeilijke positie brengen in de moslimwereld”, schrijft het Zweedse persbureau TT.

De Zweedse premier Ulf Kristersson sprak al eerder zijn diepe bezorgdheid uit. Kristersson vreest dat er iets ergs gaat gebeuren als de protesten aanhouden, liet hij weten aan TT. “Ik ben extreem bezorgd over waar het toe kan leiden.”

Kristersson zegt dat hij in nauw contact is met zijn Deense collega Mette Frederiksen over de kwestie. Ook de Deense regering wil de mogelijkheid “exploreren” om tussen te komen in situaties “waar bijvoorbeeld andere landen, culturen en religies worden beledigd, en die negatieve gevolgen kunnen hebben voor Denemarken, met name op het vlak van de veiligheid”, zo zei het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag.

Vooral extremisten nemen deel aan dergelijke manifestaties die verdeeldheid zaaien, klinkt het. Een eventuele beperking moet wel de vrijheid van meningsuiting respecteren, die in de grondwet staat en een van de belangrijkste waarden is van Denemarken.

In Teheran wordt een Zweedse vlag verbrand als protest tegen de koranverbrandingen in het Scandinavische land. Beeld AFP

In verschillende landen in het Midden-Oosten kwam het al tot hevige protesten na de koranverbrandingen. Ook de diplomatieke banden lijden onder de praktijken. De Deense en Zweedse gezanten zijn in verschillende landen op het matje geroepen. In Irak en Pakistan kwamen ook duizenden mensen op straat uit protest tegen koranverbrandingen. Volgens het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de manifestaties “zo’n niveau bereikt hebben dat Denemarken in veel regio’s beschouwd wordt als land dat het beledigen en denigreren van culturen, religies en tradities van andere landen faciliteert”.