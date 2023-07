Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg krijgt boete omdat ze politiebevel negeerde

Volgens het Zweedse persbureau TT gaf Thunberg tijdens de hoorzitting toe dat ze deelgenomen had aan het protest en de politie-instructies genegeerd had. Ze ontkende echter dat het om een strafbaar feit ging. De klimaatcrisis was namelijk een noodsituatie waarop ze had gereageerd, verklaarde Thunberg. Dat argument werd niet aanvaard door de rechtbank.

Thunberg werd veroordeeld tot dertig dagelijkse boetes van telkens vijftig kronen (4,30 euro). Daarnaast moet ze duizend kronen (ongeveer 86,50 euro) betalen aan een fonds dat slachtoffers van geweld steunt.

In juni nam Thunberg deel aan een meerdaags protest in de haven van Malmö in het zuiden van Zweden. De activisten blokkeerden olietankers die de haven wilden verlaten. Naast Thunberg werden nog vier andere activisten aangeklaagd die ook geweigerd hadden de weg vrij te maken. Nochtans waren ze daar meerdere keren door politieagenten op gewezen. Tijdens de zaak verzamelden enkele aanhangers van Thunberg zich buiten het gerechtsgebouw.