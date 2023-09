Zweedse criminelen gebruiken Spotify om geld wit te wassen

Zweedse criminele bendes zouden al jaren hun dirty money - geld van drugsdeals, overvallen, fraude en huurmoorden - gebruiken om valse Spotify-streams te financieren van artiesten die er banden op nahouden met de bendes.

De krant sprak met een aantal bendeleden uit verschillende criminele netwerken in Stockholm die uitlegden hoe ze te werk gingen. De bendes zouden hun drugsgeld omzetten in bitcoin om vervolgens tussenpersonen te betalen om nummers te beluisteren van artiesten die banden hebben met de criminele bendes op Spotify. Hogere streams leiden tot hogere uitbetalingen van Spotify, zo levert een miljoen streams in Zweden zo’n 40.000 tot 60.000 kroon (3.300 tot 5.000 euro) op. Op die manier vloeit het geld terug naar de bendes in kwestie.

Een anonieme onderzoeksagent vertelde Svenska Dagbladet dat hij in 2021 contact had opgenomen met Spotify om de zaak te bespreken, maar dat het bedrijf hem nooit had teruggebeld. “Spotify is een geldmachine geworden voor de bendes. Er is een direct verband tussen de bendes en het dodelijke geweld,” vertelt hij aan krant.

“Ik kan met 100 procent zekerheid zeggen dat dit gebeurt. Ik ben er zelf bij betrokken geweest”, zegt een anoniem bendelid nog tegen de krant. “We hebben mensen betaald die dit systematisch voor ons hebben gedaan.”

Volgens de bron begonnen de praktijken rond 2019, rond de tijd dat Zweedse gangsterrap populair begon te worden.

Spotify zegt aan persbureau AFP dat er hard wordt gewerkt om gemanipuleerde streams aan te pakken. Het gaat volgens het bedrijf om minder dan 1 procent van alle streams.