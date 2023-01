Zware schade aan Mechels gerechtsgebouw door molotovcocktail: ‘Cellen voorlopig onbruikbaar’

Eerst zou het Huis van de Mechelaar in de Reuzestraat zijn bekogeld, nadien volgde er een gelijkaardige ontploffing aan het gerechtsgebouw van Mechelen. Daar werd een molotovcocktail over de muur van het cellencomplex gegooid. Die belandde uiteindelijk op het dak van de cellen. Er zou schade zijn aan de kabel van het afzuigsysteem, in het Huis van de Mechelaars is er glasbreuk vastgesteld aan het raam aan de inkomhal. De brandweer kreeg de situatie telkens snel onder controle.

Beeld Tim Van der Zeypen

Cellen onbruikbaar

De schade aan het gerechtsgebouw blijkt vrijdag groter dan eerst gedacht. Er worden vrijdag dan ook geen gedetineerden overgebracht naar het gerechtsgebouw, wat onder meer gevolgen zal hebben voor de zitting van de raadkamer.

“De veiligheidscellen zijn niet meer bruikbaar”, klinkt het bij parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. “Het projectiel heeft de leiding van een afzuigsysteem geraakt, daarnaast bevonden zich ook elektriciteitskabels en netwerkkabels, die nu zijn beschadigd. Daardoor is het cellencomplex onbruikbaar. De gevangenen worden vandaag niet overgebracht.”

De werking van de raadkamer op vrijdag zal daardoor verstoord verlopen, bevestigt afdelingsvoorzitter Theo Byl. “Het veiligheidscomplex voor aangehoudenen is niet bruikbaar”, zegt Byl. “De raadkamer kan gewoon doorgaan. Weliswaar zonder aangehoudenen.” Het gaat niet om het eerste incident aan het gerechtsgebouw, enkele weken geleden werd graffiti op de inkomdeur gespoten. Byl is daarover uiterst bezorgd en vraagt aangepaste beveiliging.

Beeld Tim Van der Zeypen

Geen arrestaties

De politiezone Rivierenland en zijn recherche zijn momenteel met man en macht aan de slag om de verdachten te identificeren. Daarvoor worden onder meer de stadscamera’s bekeken. De omstandigheden worden verder onderzocht door de lokale recherche van de politiezone Rivierenland. Voorlopig zijn er nog geen arrestaties uitgevoerd, maar Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld) heeft alle vertrouwen in zijn politiekorps. “Dit zijn zeer ernstige criminele feiten. Het gaat om brandstichting bij nacht”, klinkt het in een korte reactie.

“Onze recherche is nu met man en macht aanwezig en stelt alles in het werk om de verdachten zo snel mogelijk te identificeren. Wij hebben een reputatie om verdachten in zulke dossiers snel te vatten en ook in dit dossier heb ik alle vertrouwen in ons politiekorps dat we deze mensen snel zullen kunnen identificeren en voor de rechter kunnen brengen.”