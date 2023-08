Zware overstromingen en grote schade aan gebouwen na doortocht orkaan Idalia

Orkaan Idalia heeft inmiddels de staat South Carolina bereikt en is afgezwakt naar een tropische storm. In de staat Georgia zitten 200.000 woningen zonder stroom. Waarschuwingen voor stormvloeden zijn ondertussen wel ingetrokken. De tropische storm heeft alsnog windsnelheden van rond de 110 kilometer per uur.

Beeld REUTERS

Eerste categorie

Woensdagavond werd de orkaan, die zich toen van Florida naar het zuiden van Georgia verplaatste, afgeschaald naar de eerste categorie. Er werd nog steeds gewaarschuwd voor extreme overstromingen, zeer zware windstoten en stormvloeden. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen annuleerden zo’n duizend vluchten. Bijna 800 vluchten liepen vertraging op.

De autoriteiten waarschuwden overdag dat de harde wind en overstromingen levensgevaarlijk konden zijn. In Pasco County kwam woensdagochtend al een 40-jarige automobilist om het leven nadat hij de controle over het stuur verloor en tegen een boom knalde. Ook in Alachua County botste een 59-jarige bestuurder onder “extreem regenachtige omstandigheden” tegen een boom. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Vlak voor Idalia aan land kwam in Florida woensdagmorgen was het nog een orkaan van de vierde categorie, waarbij windsnelheden tot boven de 200 kilometer per uur zijn gemeten. De orkaan zwakte daarna snel af.

Beeld REUTERS

Idalia kwam woensdag rond 7.45 uur lokale tijd aan land in het dunbevolkte Taylor County in Florida. Kustplaatsen kregen te maken met overstromingen en de harde wind blies bomen omver.

De weerdiensten gingen er al van uit dat Idalia boven land snel in kracht zou afnemen. Dat komt onder andere door een eyewall-replacement cycle, wat wil zeggen dat er een nieuw oog wordt gevormd in de orkaan die daardoor iets in kracht afneemt. Het warme zeewater van de Golf van Mexico is de belangrijkste voedingsbron voor de storm.

Schade na de doortocht van orkaan Idalia in Horseshoe Beach, Florida. Beeld REUTERS

Geen stroom

Volgens Amerikaanse media kwamen zo’n 130.000 huishoudens in Florida woensdagochtend zonder stroom te zitten. De Nationale Garde in Florida heeft vanwege het noodweer een “volledige mobilisatie” aangekondigd. Er worden duizenden manschappen ingezet om bij te springen.

“Zeer weinig mensen kunnen een stormvloed overleven en deze storm zal dodelijk zijn als we ons niet uit de voeten maken en de storm niet serieus nemen,” zei Deanne Criswell, hoofd van de federale rampenbestrijdingsdienst (FEMA), eerder nog. Volgens deze dienst kwam het grootste gevaar van het water.

#BREAKING: Tampa Bay in Florida surging to record levels ahead of Category 4 Hurricane #Idalia landfall pic.twitter.com/LMfWTpkcwm — Breaking Alerter (@BreakingAlerter) 30 augustus 2023

Tot en met donderdag kunnen de Golfkust van Florida en de staten Georgia en North en South Carolina te maken krijgen met stortregens waarbij er 100 tot 200 millimeter kan vallen. In sommige gebieden kan er zelfs 300 millimeter neerkomen, aldus het NHC.

Idalia is de achtste grote orkaan (vanaf categorie 3) die sinds 2017 het vasteland van de Verenigde Staten bereikte. Eerder deze week trof Idalia Cuba al met overstromingen in de hoofdstad Havana en stroomuitval als gevolg.

President Biden verklaarde woensdagavond in een reactie op de ontwrichtende orkaan dat “niemand de impact van de klimaatcrisis nog kan ontkennen”.