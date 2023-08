Zware gasontploffing in Elewijt: dode en drie gewonden

De ontploffing deed zich omstreeks 07.15 uur voor op het kruispunt van de Eppegemsesteenweg met de Tervuursesteenweg, in een gebouw waar een groepspraktijk gevestigd is en verschillende appartementen zijn. Ondertussen is duidelijk geworden dat er al zeker een dode en drie gewonden vielen bij de ontploffing. Of er nog andere slachtoffers in het gebouw zijn, is niet duidelijk. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar eventuele vermisten. Er werden ook al bewoners geëvacueerd.

“Deze ochtend kregen wij een oproep omdat er twee gasontploffingen gehoord werden aan het kruispunt van de Eppegemsesteenweg en de Tervuursesteenweg in het centrum van Elewijt”, zegt Jens Van den Trooste, woordvoerder van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst). “De omgeving is volledig afgesloten en hulpdiensten, brandweer en politie zijn ter plaatse.”

Beeld rv