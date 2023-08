Zware gasontploffing in Elewijt: dode en drie gewonden, brand onder controle

De ontploffing deed zich omstreeks 07.15 uur voor op het kruispunt van de Eppegemsesteenweg met de Tervuursesteenweg, in een gebouw waar een groepspraktijk gevestigd is en verschillende appartementen zijn. Ondertussen is duidelijk geworden dat er al zeker een dode en drie gewonden vielen bij de ontploffing. Of er nog andere slachtoffers in het gebouw zijn, is niet duidelijk. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar eventuele vermisten. Er werden ook al bewoners geëvacueerd.

“Deze ochtend kregen wij een oproep omdat er twee gasontploffingen gehoord werden aan het kruispunt van de Eppegemsesteenweg en de Tervuursesteenweg in het centrum van Elewijt”, zegt Jens Van den Trooste, woordvoerder van de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst). “De omgeving is volledig afgesloten en hulpdiensten, brandweer en politie zijn ter plaatse.”

Beeld Marc Baert

Begeleidingscentrum

De eigenaar van het gebouw is vzw Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme uit Mechelen. “Er zijn vier mensen die daar begeleid wonen”, klinkt het bij de vzw. “Twee andere mensen huren gewoon een appartement van ons. Het dodelijk slachtoffer was een van de twee huurders. Twee jongere mannen, die wel begeleid wonen, zijn door een buurtbewoner gered met een ladder. De andere twee die begeleid wonen waren niet thuis op het moment van de ontploffing.”

Volgens de dokters zou de groepspraktijk op het gelijkvloers niet geraakt zijn. “We zijn op dit moment al het materiaal uit de praktijk aan het halen. Het is enorm hectisch”, vertelt huisarts Alexander Meyvis. “We zijn ook alle patiënten op de hoogte aan het brengen.”

Instortingsgevaar

“De brandweer was heel snel ter plaatse en heeft de brandhaard snel kunnen vinden en doven” vertelt burgemeester Veerle Geerlinckx (N-VA). “Het gebouw heeft grote schade opgelopen. De slachtoffers die we hebben gevonden zijn geëvacueerd. Die zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Een slachtoffer heeft de ontploffing niet overleefd. Momenteel zijn we nog aan het zoeken of er niet nog meer slachtoffers in het gebouw zijn.”

“Toen brandweer toekwam grote rookpluim, de brand beperkte zich gelukkig tot één gebouw. De buurgebouwen zijn niet getroffen. Er is momenteel geen ontploffingsgevaar meer, maar er is wel instortingsgevaar. Daarom willen we snel weten of er nog mensen binnen zijn. We gaan de komende uren noodopvang organiseren voor de slachtoffers of kijken of ze bij familie terecht kunnen. Verder gaan we onderzoeken of het gebouw stabiel gemaakt kan worden.”