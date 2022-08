Zware explosie tijdens avondgebed in moskee in Kaboel: ‘Minstens twintig dodelijke slachtoffers’

De explosie gebeurde tijdens het avondgebed in de wijk Kotal-e-Khairkhana, zo bevestigde politiewoordvoerder Khalid Zadran. Volgens de politie is er sprake van “meerdere dodelijke slachtoffers”, maar een officieel cijfer is er nog niet. Volgens nieuwszender Al Jazeera meldt een bron bij de autoriteiten twintig doden. Eén van de dodelijke slachtoffers zou de imam van de moskee zijn.

Getuigen melden aan persagentschap Reuters dat er een luide explosie te horen was in het noordelijke gedeelte van de stad. Vensters van gebouwen in de onmiddellijke omgeving van de moskee werden aan diggelen geslagen door de ontploffing.

De Italiaanse ngo Emergency, die een ziekenhuis in de stad uitbaat, zegt al 27 slachtoffers te hebben opgevangen, van wie er drie overleden. Onder de gewonden was ook een 7-jarig meisje. “De meeste van de patiënten hebben verwondingen van granaatscherven en brandwonden,” klinkt het.