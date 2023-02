Zwangere Rihanna rijgt hits aan elkaar tijdens Super Bowl

De Super Bowl is traditioneel een van de belangrijkste afspraken in de Amerikaanse sport en wordt massaal gevolgd op de televisie. Het is het best bekeken televisie-evenement van het jaar in de VS. De veelbesproken show kreeg tijdens de rust dit keer Rihanna, die opnieuw zwanger is, als headliner.

Dat was bijzonder omdat het intussen zowat vijf jaar geleden is dat de 34-jarige ster uit Barbados nog een optreden gaf. Haar laatste album Anti dateert van zeven jaar terug.

In de dertien minuten durende show reeg de 34-jarige ster haar grootste hits aaneen. Tijdens ‘Bitch Better Have My Money’ zweefden zij en haar dansers op bewegende podia in het stadion. Ook ‘We Found Love’, ‘Rude Boy’, ‘Work’ en ‘Run This Town’ weerklonken. Eindigen deed Rihanna, die helemaal in het rood gekleed was en omringd werd door witte dansers, met haar superhits ‘Diamonds’ en ‘Umbrella’.

Beeld ANP / EPA

Na afloop van de show bevestigde een vertegenwoordiger van de zangeres aan The New York Times en The Hollywood Reporter dat Rihanna opnieuw zwanger is. In mei 2022 beviel ze al van een zoontje.

Tijdens de 57e editie van de Super Bowl in Glendale (Arizona), de finale van de Amerikaanse National Football League (NFL), nemen de Kansas City Chiefs het op tegen de Philadelphia Eagles. Aan de rust was de stand 14-24 in het voordeel van de Eagles. Tegen het einde versloegen de Kansas City Chiefs de Eagles met 38-35.